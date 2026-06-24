Падел выигрывает подачу

Падел активно вытесняет теннис как среди инвесторов, так и игроков. На тренд обращают внимание опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Падел в структуре спроса ракеточный игр занимает уже 70% рынка, а теннис — лишь четверть. Хотя год назад было наоборот. Сколько стоит открыть падел-корт под ключ? И почему туда пришел большой бизнес?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В России сейчас порядка 700 падел-кортов. Хотя еще пару-тройку лет назад рынок измерялся десятками площадок. Но уже к 2030 году их будет более 2 тыс. — такие прогнозы дает Федерация падела страны. Ракеточная игра на стыке тенниса и сквоша считается самым быстрорастущим видом спорта. Таким его делает низкий порог входа как для бизнеса, так и игроков. Аренду корта можно поделить на четверых — по числу игроков, а окупаемость проектов составляет полтора-два года, говорит соонователь Notdsport Максим Москалев:

«Испанские корты с газоном фирмы Mondo стоят от 1 млн руб. до 4,5 млн руб. под ключ с доставкой. Около 90% рынка — это китайские корты. В среднем стоимость одного корта с установкой составляет 2,5 млн руб. — как для помещений, так и для открытых площадок. В России основная проблема — поиск крытых помещений, где можно разместить три-четыре корта. Высота потолков должна быть не менее 7 м. Именно это сейчас во многом тормозит развитие направления.

Если говорить об открытии падел-клуба, то стартовый бюджет начинается примерно от 15 млн руб. Теннисные клубы участвуют в этом бизнесе, мы уже поставляли корты для падела некоторым из них. Аудитория у этих видов спорта похожая. С экономической точки зрения падел сейчас, конечно, выглядит более привлекательным, хотя многое зависит от локации».

Количество заказов товаров для падела только за пять месяцев выросло почти на тысячу процентов, посчитали аналитики CDEK.Shopping. Средний чек увеличился на треть — почти до 20 тыс. руб., а вот в теннисе упал до 8 тыс. руб. Покупатели уже не просто тестируют, а инвестируют в качественный инвентарь.

Из мегаполисов, падел-корты пошли на курорты, тут в лидерах Краснодарский край , туда уже активно заходят и московские инвесторы, делятся собеседники ЪФМ. Активно строят площадки и в северных регионах. А еще девелоперы включают их в инфраструктуру премиальных ЖК и загородных поселков, , чтобы повысить стоимость квадратных метров. Для корта нужно всего 10 м на 20 м придомовой территории. Не хватает муниципальных кортов, говорит президент Федерации падела Краснодарского края Игорь Курганский:

«На спортсменах денег не заработаешь — основные доходы приносит любительский спорт. Если говорить об Испании, родине падела, там насчитывается около 15 тыс. кортов. Большинство из них муниципальные, не самого высокого качества, но именно они дали мощный импульс развитию этого вида спорта.

Очень важно строить крытые корты, поскольку они позволяют заниматься круглый год, а не только в сезон.

Пока детский падел развит слабо. Сейчас это прежде всего коммерческая история, а средний возраст игроков составляет от 30 лет».

В Москве более 250 падел-кортов, и только шесть из них муниципальные. Этим летом мэрия оборудовала площадки у трех станций метро — на «Баррикадной», «Третьяковской» и «Римской», по две на каждую. Играть можно бесплатно, но по записи, только вот свободных слотов практически нет. Аренда в клубах из-за конкуренции стала чуть дешевле, чем год назад: от 3 тыс. руб. до 15 тыс. руб. за час. Самые дорогие корты — в «Сити» и на Николиной горе. Пока этот вид спорта не стал элитарным, как теннис, но в падел уже пришел большой бизнес, говорит основатель Viva Padel Максим Валецкий:

«Европейские теннисные ассоциации бьют тревогу: теннисные корты исчезают, и сделать с этим ничего нельзя. Падел примерно в три раза выгоднее с точки зрения дохода на квадратный метр, чем теннис. Придут ли в падел крупные игроки? Это уже не вопрос, а утверждение. Мы делаем ракетки для бизнес-турнира, который проводит Совкомбанк, изготовили их для Сбербанка, ВТБ и "Ростелекома". Берем профессиональные ракетки известных брендов и кастомизируем их — как под личные, так и под корпоративные запросы. Падел — великий объединитель.

На одной площадке могут играть совершенно разные люди. Я, например, как-то играл с 10-классниками, а в другой раз — с президентом МТС. Случайно оказались на одном корте».

Найти партнера для падел-тенниса по уровню, времени и локации можно не только в клубе, но и через онлайн-сообщества. Предприниматели активно бронируют слоты даже в командировках. На этой неделе, например, на Красной Поляне в Сочи проходит бизнес-форум «Атланты Сити». И свободных кортов, как делятся источники “Ъ FM”, нет.

Аэлита Курмукова