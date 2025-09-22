Паделам их узнаете их

Завершившийся в Екатеринбурге V турнир Российского падел-тура, партнером которого является FONBET, стал относительно заметным событием в российском спорте по одной причине. Впервые турнир по этому развивающемуся виду спорта прошел на арене, предназначенной специально для него. Наблюдая за соревнованиями с трибун «Падел-Арены РМК», о бурном росте молодого вида размышлял корреспондент “Ъ” Роман Левищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие «Падел-Арены РМК» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие «Падел-Арены РМК» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На самом деле «Падел-Арена Русской медной компании (РМК)» в Екатеринбурге — отнюдь не новый стадион. Это реконструированный культурно-развлекательный комплекс «Уралец», на котором еще до совсем недавнего времени играл хоккейный клуб «Автомобилист». После переезда команды на новую 12-тысячную «УГМК-Арену» стадиону, заложенному еще в 1970 году, дали вторую жизнь. Так в России впервые появилась специализированная арена для падела — вида, сочетающего в себе элементы различных игр с ракеткой и мячом и кажущегося сплавом прежде всего тенниса и сквоша.

От первого позаимствованы почти все основные правила, разметка и система начисления очков.

От второго — необходимость играть и после отскоков от стекла, которым, собственно, и огорожен корт. И еще одна оговорка: одиночного разряда в паделе фактически нет, только парный.

Открытие стадиона собрало полный зал, несмотря на то что еще шесть лет назад о том, что такое падел, не знал практически никто, а национальной федерации, курирующей вид, еще не существовало` (на событиях чисто соревновательных, правда, посещаемость была куда скромнее). Губернатор Свердловской области Денис Паслер предположил, что «Екатеринбург может стать мировым центром падела». А двукратный чемпион мира Тито Аллеманди, теперь ставший главным тренером Академии падела РМК, подчеркнул, что «этот вид спорта просто не может не влюбить в себя людей», оговорившись, что «пока футбол и баскетбол составляют нам конкуренцию».

Последние слова, возможно, звучали вызывающе или, по крайней мере, как-то чересчур амбициозно. Легко ведь можно возразить, что есть и другие дисциплины, превосходящие падел по популярности. К тому же, скорее падел — конкурент этим уже прижившимся видам, а не наоборот. Однако под словом «популярность» понимающие в паделе люди, кажется, часто подразумевают не его притягательность как медиапродукта, а его открытость для масс. Вот и Тито Аллеманди эту «конкуренцию» упомянул в контексте «привлечения к спорту детей и молодежи».

Со времен изобретения в 60-х годах прошлого столетия падел долго оставался востребованным исключительно в испаноговорящем мире.

По большому счету, этот перекос и до сих пор никуда не делся: в первой сотне мужского рейтинга Международной федерации падела Испанию или Аргентину представляет 81 игрок.

Естественно, даже в этих странах падел оказывается на периферии индустрии профессионального спорта. Но сложно спорить с тем, что молодой вид удалось превратить в социальный феномен. В Испании, скажем, существует под два десятка тысяч кортов, а играют в него на разном уровне примерно 5 млн человек (по этому показателю он в стране второй и уступает только футболу).

Не так давно наметился глобальный рост. Если верить проведенному Playtonic исследованию Global Padel Report 2025, доступность вида растет очень быстрыми темпами. Еще в 2020 году в мире было около 20 тысяч кортов для падела, теперь — в 2,5 раза больше. Локальных примеров уйма.

Вот Германия, активно развивающая падел-инфраструктуру. В прошлом году Deutsche Welle (внесена в реестр иноагентов) сообщала, что постройка кортов для падела «спасла многие теннисные клубы», постепенно терявшие клиентов из-за неуклонного старения населения.

В США тоже подъем. И это несмотря на то что параллельно в Штатах случился бум пиклбола — вида, который грубо можно назвать упрощенной версией тенниса. Этот сдвиг тщательно изучила газета The New York Times, снабдившая свой материал снимками со спутника и заявившая, что эта разновидность игры с ракеткой и мячом «захватила тысячи теннисных клубов». А Джон Нитер, владелец одного из таких учреждений, рассказал, что его бизнес стал приносить в семь раз больше дохода после переустройства.

В Великобритании корты для падела создаются не только на месте теннисных, но и на месте площадок для мини-футбола, в том числе во дворах жилых домов. Лучше всего о скачке популярности вида в Британии говорят цифры. По данным Ассоциации лаун-тенниса (LTA), за четыре года количество кортов возросло в 14 раз (с 50 до 726 по данным на март), а число игроков — в 21,5 раза (с 6 тыс. до 129 тыс.; до конца года ожидается рост до 400 тыс.).

Россия мировому тренду соответствует. Об интересе к виду косвенно говорит вовлеченность различных рыночных игроков: у Федерации падела России партнерское соглашение с букмекерской компанией FONBET, а уральский турнир стал дебютом падела на платформе «Кинопоиск». Растет и массовый спрос. «На август прошлого года у нас было где-то около 110 кортов. Сейчас их где-то 330–350. Плюс, мы знаем примерно о 150 кортах, которые будут введены в эксплуатацию либо до конца этого года, либо в начале следующего»,— сообщили корреспонденту “Ъ” в Федерации падела России (ФПР).

Согласно большинству отчетов, падел отнимает базу, что логично, в основном у смежных видов: главным образом у своего основного прародителя тенниса — вида, все же остающегося более дорогим, почти элитарным.

Очевидно, что падел доступнее для игроков и прибыльнее для владельцев центров. В ФПР говорят, что в этом кроется еще один секрет успеха: «Многие видят падел как бизнес-проект. Возврат инвестиций быстрый не только для спортивной инфраструктуры, но и для многих бизнесов в целом».

Чисто финансовой стороной привлекательность падела не ограничивается. Это спорт с куда более низким порогом вхождения, спорт, не требующий каких-то запредельных физических данных. Здесь, например, не надо осваивать сложную технику подачи, ведь она осуществляется снизу, «с руки». А игровое поле меньше теннисного примерно на четверть и вдобавок обнесено стеклом, от которого мяч всякий раз отскакивает куда нужно — игроки все время внутри корта, беготни выходит куда меньше. «Уникальность падела в том, что его привлекательность как массового вида спорта опережает профессиональную — все хотят в него играть»,— добавляют в ФПР.

Может быть, поэтому в индустрии есть опасения, что «клубный» (то есть, по сути, любительский) теннис скоро окажется или уже оказался под угрозой исчезновения. Говорил о постепенном его вымирании и Новак Джокович, перечисляя те же факторы: «Если мы ничего не сделаем, все теннисные клубы превратятся в клубы падела или пиклбола».

Однако потенциал падела как зрелища все же пока видится достаточно ограниченным.

На екатеринбургском турнире было полно захватывающих встреч. Были и яркие выставочные «суперматчи» с участием звезд, таких как третья ракетка мира Федерико Чинготто. Но сама природа игры все же предполагает, что восторгаться атлетизмом игроков приходится гораздо реже и гораздо тише. В этом смысле теннису, пережившему в последние годы новый всплеск интереса, из ракеточных видов вряд ли когда-то найдется равный.

Впрочем, две дисциплины наверняка смогут ужиться вместе. Возвышение падела скорее бьет по перспективам других, не достигших такой распространенности, игр с ракеткой и мячом. Для того же сквоша, например, Олимпиада 2028 года в Лос-Анджелесе может стать первой и последней. Потому как падел намерен ворваться в олимпийскую программу уже к Играм в Брисбене 2032 года.

Роман Левищев