Апелляция отменила признание части параметров КРТ «квартала мойщиков» незаконной

19-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу мэрии Воронежа и отменил решение регионального арбитража, который в апреле признал незаконным постановление горадминистрации об организации торгов на комплексное развитие территории (КРТ) в так называемом «квартале мойщиков». Речь идет о части условий аукциона, определяющих требования к участникам. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

С иском к администрации города в феврале 2025 года обратилась структура местной ГК «Еврострой» — ООО «СЗ "Градстрой"» Алексея Сезина. Спор касается застройки 12,5 га, ограниченных улицами Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья.

Арбитражный суд Воронежской области признал незаконным постановление мэрии от 19 декабря 2024 года в части утверждения условий аукциона. Речь идет о положении, обязывающем участников предоставлять вместе с заявкой документы, подтверждающие опыт строительства объектов капитального строительства за последние пять лет в объеме не менее 50% от параметров заявленного проекта. Такие требования могли предъявляться как к самому заявителю, так и к его учредителям, дочерним или материнским структурам, выступавшим в качестве застройщика, технического заказчика или генерального подрядчика.

Аукцион прошел в январе 2025 года, в нем победила структура группы компаний экс-депутата облдумы Александра Цыбаня — ООО СЗ «Выбор-ЮГ». Инвестиции в реализацию проекта девелопер оценивал в 25 млрд руб.

Проект КРТ «квартала мойщиков» считается одним из крупнейших в Воронеже. Он предусматривает строительство порядка 200 тыс. кв. м жилья. При этом в рамках него до конца 2036 года нужно расселить 68 малоэтажных домов, из которых аварийными признаны только 22. Кроме того, под снос попадают школа и детский сад. Взамен инвестор должен построить два детсада на 150 мест каждый, а также спроектировать новую школу на 1 тыс. учеников.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова