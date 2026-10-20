Кандидаты на должности в правительстве завершили встречи с фракциями и комитетами
21 октября Госдума на пленарном заседании утвердит кандидатов на посты четырех вице-премьеров и министра транспорта. Антон Силуанов предложен на должность вице-премьера при сохранении поста министра финансов, Ирина Окладникова претендует на должность вице-премьера—руководителя аппарата правительства (вместо Дмитрия Григоренко), Олег Кожемяко — на пост вице-премьера—полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (вместо Юрия Трутнева). Кандидатура Андрея Никитина представлена на должность вице-премьера (вместо Виталия Савельева), а его место во главе Министерства транспорта должен занять Дмитрий Ядров.
Перед голосованием, согласно утвержденной ранее на совете Думы процедуре, кандидаты встретились с парламентскими фракциями и профильными комитетами. 19 октября прошли встречи с «Новыми людьми» и ЛДПР, которые заверили, что поддержат все пять кандидатур. 20 октября состоялись беседы с «Единой Россией», «Справедливой Россией» и КПРФ. Единороссы и эсеры также заявили о поддержке, а коммунисты планируют принять решение непосредственно на пленарном заседании после того, как заслушают выступления кандидатов. «Они сегодня заявку сделали неплохую»,— сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов после встречи.
Все профильные комитеты (по бюджету и налогам, по транспорту, по развитию Дальнего Востока и Арктики) также поддержали кандидатов и внесли в Думу соответствующие проекты постановлений.