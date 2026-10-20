Кандидаты на должности в правительстве завершили встречи с фракциями и комитетами

Перед голосованием, согласно утвержденной ранее на совете Думы процедуре, кандидаты встретились с парламентскими фракциями и профильными комитетами. 19 октября прошли встречи с «Новыми людьми» и ЛДПР, которые заверили, что поддержат все пять кандидатур. 20 октября состоялись беседы с «Единой Россией», «Справедливой Россией» и КПРФ. Единороссы и эсеры также заявили о поддержке, а коммунисты планируют принять решение непосредственно на пленарном заседании после того, как заслушают выступления кандидатов. «Они сегодня заявку сделали неплохую»,— сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов после встречи.