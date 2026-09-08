Лавров объяснил, почему Россия не хочет возобновлять Черноморскую инициативу по зерну

Возвращение к черноморской зерновой инициативе неприемлемо, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Украина попросила Турцию предложить мораторий на удары по судам в Черном море. Министр считает, что такой мораторий не получится проконтролировать.

«Они уговорили турок ввести на Черном море российско-украинский мораторий на удары по судам, перевозящим гражданские товары. Проконтролировать невозможно»,— сказал господин Лавров в интервью Юлии Меньшовой.

Министр напомнил, что в 2022 году Россия и Украина в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН согласовали Черноморскую инициативу. Однако возвращаться к ней Сергей Лавров считает неприемлемым, потому что «украинцы ею постоянно злоупотребляли».

«Сейчас ее пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально. Украинцы... на гражданских судах периодически перевозили вооружение»,— утверждает глава МИД РФ.

Зерновая сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке. Это решение Москва объяснила невыполнением второй части соглашения — о возобновлении экспорта российской продукции.

В августе Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. В МИД РФ заявили, что Москву не устраивает предложение временного перемирия. В ЕС инициативу поддержали. Удары по гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях нанесли ущерб около 100 судам, сообщал президент России Владимир Путин.