МИД РФ: Москву не устраивает предложение временного перемирия в Черном море
Временные или частичные решения конфликта на Украине не устраивают Россию, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Так он прокомментировал предлагаемое Киевом перемирие в Черном море.
«Все попытки убедить нас в паллиативных решениях заканчивались ничем, только усилением конфронтации и обострением обстановки. С нашей точки зрения, это неприемлемо»,— сказал замминистра на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке (цитата по «РИА Новости»).
По словам замглавы МИД, Россия готова работать над достижением прочного мира, которое требует устранения «первопричин» конфликта.
Как сообщил российский президент Владимир Путин, общий ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП. Всего было повреждено около 100 судов. Есть пострадавшие и погибшие, добавил он.
Представитель МИД России Мария Захарова 14 августа 2026 года заявила, что возвращаться к "Черноморской инициативе", предусматривающей мораторий на удары по торговым судам в Черном море, нецелесообразно. Она уточнила, что Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы передышку Украине.
Ранее, 29 августа 2026 года, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия не согласна с призывами Запада о заморозке боевых действий на Украине по линии соприкосновения, поскольку это не способствует долгосрочному миру. По его словам, Запад намерен «мирными средствами» восстановить границы 1991 года после прекращения огня.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко 10 февраля 2026 года рассказал «Известиям», что мирное урегулирование должно учитывать интересы безопасности России, которые включают отказ Украины от членства в НАТО и от размещения на ее территории иностранных войск. Он также отметил, что соглашение по Украине должна подписывать сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению.