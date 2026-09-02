МИД РФ: Москву не устраивает предложение временного перемирия в Черном море

Временные или частичные решения конфликта на Украине не устраивают Россию, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Так он прокомментировал предлагаемое Киевом перемирие в Черном море.

«Все попытки убедить нас в паллиативных решениях заканчивались ничем, только усилением конфронтации и обострением обстановки. С нашей точки зрения, это неприемлемо»,— сказал замминистра на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке (цитата по «РИА Новости»).

По словам замглавы МИД, Россия готова работать над достижением прочного мира, которое требует устранения «первопричин» конфликта.

Как сообщил российский президент Владимир Путин, общий ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП. Всего было повреждено около 100 судов. Есть пострадавшие и погибшие, добавил он.