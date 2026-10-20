Перестановки районного масштаба

По мнению политолога, смена руководителей вряд ли окажет существенное влияние на повседневную жизнь жителей районов, однако временно может осложниться взаимодействие муниципалитетов с предпринимателями и организациями, работающими по контрактам с местными властями. «Люди долго не будут знать, кому подписывать документы, с кем договариваться и так далее. В конце года нужно подписывать контракты, ставить подписи. На несколько недель, может быть, на месяц такая проблема будет. Но я думаю, все будет согласовано»,— полагает Дмитрий Абросимов.