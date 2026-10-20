Перестановки районного масштаба
На Дону за две недели уволились руководители пяти муниципалитетов
В Ростовской области за последние недели досрочно ушли в отставку руководители пяти муниципалитетов. Одновременно региональные власти объявили о назначении временно исполняющих обязанности руководителей в 18 районах и 15 сельских поселениях. В итоге новые главы появятся более чем в половине районов. Эксперты называют происходящее логичным. Кадровые изменения связаны с завершением электорального цикла и обновлением управленческой команды региона: речь идет о плановой ротации, которая затрагивает представителей команды бывшего губернатора.
В Ростовской области с конца сентября по 15 октября досрочно покинули свои посты шесть руководителей районного уровня в пяти муниципалитетах, подсчитал «Ъ-Ростов» на основе официальных сообщений. Без глав остались Азовский, Цимлянский, Чертковский, Миллеровский и Белокалитвинский районы. Администрацию Ленинского района Ростова-на-Дону 6 октября покинула возглавлявшая ее Юлия Мищук.
Одновременно региональные власти объявили о назначении временно исполняющих обязанности руководителей в 18 районах и 15 сельских поселениях, 16 из них прежние главы. Ростовская область одна из немногих регионов России сохранила двухуровневую систему муниципального управления с поселениями и районами.
По данным регионального портала правовой информации, с 19 октября к обязанностям приступили новые руководители Константиновского и Усть-Донецкого районов, а с 20 октября — Волгодонского, Дубовского, Егорлыкского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов. В Цимлянском районе смена руководства запланирована также на 20 октября.
Первым из руководителей районов об отставке объявил глава Азовского района Сергей Комаров. Депутаты приняли его заявление 29 сентября. Он возглавил муниципалитет в июне 2025 года. Господин Комаров уже пытался уйти с должности, однако тогда отставка не состоялась.
В тот же день местные депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий руководителей Цимлянского района. Своих должностей лишились глава района Елена Ночевкина и председатель собрания депутатов Людмила Перфилова. Госпожа Ночевкина, руководившая администрацией с 2023 года вышла на пенсию. Людмила Перфилова, занимавшая пост с 2016 года, ушла по собственному желанию.
Следующей стала досрочная отставка главы Чертковского района Ольги Подгорной. С 1 октября временно исполнять обязанности главы муниципалитета начал Вадим Левченко, ранее заместитель главы администрации по экономике и финансам. Публично госпожа Подгорная не объяснила причин своего ухода.
15 октября о завершении работы объявили главы Миллеровского и Белокалитвинского районов Олег Коваленко и Ольга Мельникова соответственно. Оба поблагодарили жителей за совместную работу, но не назвали причин ухода. Ольга Мельникова возглавляла Белокалитвинский район с марта 2012 года. Господин Коваленко руководил Миллеровским районом с января 2022 года. В 2025 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствие оценило ущерб бюджету более чем в 25 млн руб. Расследование продолжается.
В Ростове-на-Дону в октябре по собственному желанию должность главы Ленинского района оставила Юлия Мищук. С 7 октября временно исполняющим обязанности главы района стал ее первый заместитель Сергей Кулешов.
В списке недавно назначенных временно исполняющих обязанности глав районов Александр Черных (Багаевский район), Владимир Голубов (Белокалитвинский), Владимир Савин (Каменский), Андрей Сидоренко (Миллеровский), Владимир Ковалев (Милютинский), Алексей Деревянко (Обливский), Григорий Бадаев (Тарасовский), Николай Афанасьев (Целинский), Анатолий Москаленко (Зимовниковский) и Федор Ковтунов (Азовский).
С 19 октября к обязанностям уже без приставки врио приступили Виталий Дьячкин в Константиновском районе и Виктор Гуснай в Усть-Донецком. С 20 октября работу начали Светлана Леонова в Волгодонском районе, Сергей Герасименко в Дубовском, Максим Строков в Егорлыкском, Андрей Торпуджиян в Мясниковском, Андрей Кучмиев в Родионово-Несветайском и Альбика Мельникова в Цимлянском.
Политолог Дмитрий Абросимов объясняет кадровые изменения с завершением электорального цикла и обновлением управленческой команды региона.
По его оценке, речь идет о плановой ротации муниципального руководства. «В прошлом году Юрий Слюсарь не менял глав администраций. Пришло время: прошли выборы в местное самоуправление и выборы в Госдуму, и теперь можно практически полностью менять команду. Это избавление от остатков команды Василия Голубева»,— считает господин Абросимов.
По мнению политолога, смена руководителей вряд ли окажет существенное влияние на повседневную жизнь жителей районов, однако временно может осложниться взаимодействие муниципалитетов с предпринимателями и организациями, работающими по контрактам с местными властями. «Люди долго не будут знать, кому подписывать документы, с кем договариваться и так далее. В конце года нужно подписывать контракты, ставить подписи. На несколько недель, может быть, на месяц такая проблема будет. Но я думаю, все будет согласовано»,— полагает Дмитрий Абросимов.
По его мнению, кадровые решения сами по себе не свидетельствуют о прекращении действующих обязательств муниципалитетов. Их практические последствия будут зависеть от того, насколько быстро временно исполняющие обязанности руководителей смогут организовать работу администраций и обеспечить непрерывность принятия решений, резюмирует Дмитрий Абросимов.