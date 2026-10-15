Глава Миллеровского района объявил об уходе на фоне уголовного дела

По версии следствия, в сентябре 2022 года Олег Коваленко распорядился заключить договоры эксплуатации газовых котельных без концессионных процедур. Следствие оценило ущерб бюджету района за 2022 и 2023 годы в 25 млн руб. В материалах дела также фигурировала передача муниципального имущества компании на отопительные сезоны 2022–2023 и 2024–2025 годов. Антимонопольная служба и арбитражные суды признали торги недействительными, однако объекты теплоснабжения оставались в пользовании компании. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 286 УК РФ. Эти сведения описывают версию следствия и сами по себе не устанавливают вину Олега Коваленко.