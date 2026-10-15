Глава Миллеровского района объявил об уходе на фоне уголовного дела
Глава администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко сообщил в соцсетях, что 15 октября станет его последним рабочим днем. В прощальном обращении в своих социальных сетях он поблагодарил жителей и перечислил проекты по благоустройству, поддержке аграриев и развитию сельских территорий. Причину ухода господин Коваленко не назвал.
Накануне местная газета «Наш край» сообщила, что Олег Коваленко подписал постановление о начале отопительного сезона 2026–2027 годов. Документ предписывал начать отопительный период в школах, медицинских и социальных учреждениях, а также в жилых и общественных зданиях района с полуночи 15 октября.
Олег Коваленко возглавил районную администрацию в январе 2022 года. До этого, с 2018 года, он работал первым заместителем главы Усть-Донецкого района. Его возможный уход происходит на фоне уголовного дела, о котором стало известно в июле 2025 года. Тогда силовики задержали чиновника по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие связывало дело с передачей котельных образовательных учреждений компании «Донтеплоэнерго».
По версии следствия, в сентябре 2022 года Олег Коваленко распорядился заключить договоры эксплуатации газовых котельных без концессионных процедур. Следствие оценило ущерб бюджету района за 2022 и 2023 годы в 25 млн руб. В материалах дела также фигурировала передача муниципального имущества компании на отопительные сезоны 2022–2023 и 2024–2025 годов. Антимонопольная служба и арбитражные суды признали торги недействительными, однако объекты теплоснабжения оставались в пользовании компании. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 286 УК РФ. Эти сведения описывают версию следствия и сами по себе не устанавливают вину Олега Коваленко.