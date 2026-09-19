Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Помимо введения пошлин, закон дает президенту США право напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и судов «теневого флота». Этот же закон продлевает санкции США против Ирана до 2031 года.

Законопроект разработал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Законодатель называл инициативу «адскими санкциями». Впервые документ был внесен 1 апреля 2025 года. Изначально предлагалось ввести пошлины в размере до 500% на российские товары и на продукцию стран, покупающих российские энергоносители. В итоговой редакции формулировки смягчили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как Грэм среди ясного неба».