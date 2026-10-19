Папа римский обсудил с Зеленским гуманитарную помощь жителям Алешек
Папа римский созвонился с Зеленским
Папа римский Лев XIV поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он призвал Киев сотрудничать с Москвой по вопросам доставки гуманитарной помощи жителям Алешек в Херсонской области, сообщает официальный новостной портал Ватикана.
Понтифик назвал ситуацию в городе тяжелой. Сторонам конфликта, по его мнению, стоит совместно организовать доставку продовольствия и медицинской помощи, а также эвакуировать жителей.
Папа римский напомнил господину Зеленскому о недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда он призвал к локальному прекращению огня и предложил помощь в диалоге по этому вопросу.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, менее чем в 10 км от Херсона, контролируемого ВСУ. До начала конфликта в городе проживало свыше 20 тыс. человек. Сейчас, по последним данным российского МИДа, в городе остаются чуть более 1 тыс. человек.
Летом 2023 года город оказался почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС. В середине октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на выступлении в ООН говорил, что в городе «три года из-за обстрелов» нет электроэнергии, централизованных поставок воды и практически нет связи.
Российские власти называют ситуацию в городе критической и заявляют о сложившейся в нем гуманитарной катастрофе. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова утверждала, что ВСУ намеренно не пропускают гуманитарную помощь в город. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сегодня заявил, что Москва и Киев согласовывают последние детали эвакуации жителей Алешек на подконтрольную Украине территорию.