Папа римский обсудил с Зеленским гуманитарную помощь жителям Алешек

Папа римский Лев XIV поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он призвал Киев сотрудничать с Москвой по вопросам доставки гуманитарной помощи жителям Алешек в Херсонской области, сообщает официальный новостной портал Ватикана.