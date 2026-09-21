Песков назвал критической ситуацию в Алешках Херсонской области

В Алешках Херсонской области есть проблемы с доставкой продуктов питания и медикаментов из-за атак БПЛА, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию критической.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Пескова, российские «военные продолжают работать, с тем чтобы эту ситуацию разрешить». «Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Город Алешки находится на левом берегу Днепра. До начала военной спецоперации население города оценивалось примерно в 20 тыс. человек. 2 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти продолжат снабжение прифронтовых Алешек несмотря на попытки Украины блокировать город. За прошедшую неделю ВСУ ударили по пожарной части, двум ДК и двум школам Алешкинского округа, сообщал его глава Руслан Хоменко.