У папы римского обнаружили рак легкого

В больницу глава Римской католической церкви прибыл накануне. Сообщалось, что назначенная ему операция — плановая и диагностическая: врачи намеревались проверить «узелок», обнаруженный в легком. По оценкам канцелярии папы, реабилитация займет около недели, все его встречи отменены до 20 октября.