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Мир

У папы римского обнаружили рак легкого

Папе римскому Льву XIV в ходе операции удалили нижнюю долю левого легкого. Последующее гистологическое исследование подтвердило, что в тканях находилась злокачественная опухоль — аденокарцинома. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

Gregorio Borgia / AP

Понтифик уже пришел в себя после операции, его перевели из реанимации в палату.
В больницу глава Римской католической церкви прибыл накануне. Сообщалось, что назначенная ему операция — плановая и диагностическая: врачи намеревались проверить «узелок», обнаруженный в легком. По оценкам канцелярии папы, реабилитация займет около недели, все его встречи отменены до 20 октября.

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