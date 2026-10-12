Три специалиста покинули воронежский ФК «Факел» вслед за главным тренером

С «Краснодаром» воронежцы сыграют в гостях во вторник, 13 октября. Матч пройдет в рамках розыгрыша Кубка России. В Российской премьер-лиге следующую встречу «Факел» проведет 17 октября в Самаре против «Крыльев Советов». «Огнеопасные» на текущий момент единолично занимают в РПЛ последнюю строчку с тремя очками в активе. Воронежцы ни разу не выиграли, три раза сыграли вничью и семь раз проиграли.