Три специалиста покинули воронежский ФК «Факел» вслед за главным тренером
12.10.2026, 09:12
Тренеры Сергей Омельянчук, Константин Синеоков и Игорь Лебеденко завершили работу в «Факеле» вместе с теперь уже бывшим наставником «огнеопасных» Олегом Василенко. Об этом сообщила пресс-служба воронежского футбольного клуба. В «Факеле» специалистам пожелали удачи в дальнейшей карьере.
«В Краснодар с командой отправились Алексей Ребко, Сергей Брызгалов, Михаил Смирнов и Александр Чихрадзе»,— уточнили в пресс-службе.
Накануне, 11 октября, «Ъ-Черноземье» сообщал, что главный тренер Олег Василенко и «Факел» расстались по обоюдному согласию. В минувшую субботу «огнеопасные» на своем поле проиграли московскому «Локомотиву» с разгромным счетом 0:5. На домашней арене с настолько крупным счетом воронежцы не уступали с сентября 2006 года.
С «Краснодаром» воронежцы сыграют в гостях во вторник, 13 октября. Матч пройдет в рамках розыгрыша Кубка России. В Российской премьер-лиге следующую встречу «Факел» проведет 17 октября в Самаре против «Крыльев Советов». «Огнеопасные» на текущий момент единолично занимают в РПЛ последнюю строчку с тремя очками в активе. Воронежцы ни разу не выиграли, три раза сыграли вничью и семь раз проиграли.
Олег Василенко вернулся в клуб в октябре 2025 года и после ухода Игоря Шалимова помог «огнеопасным» вернуться в элитный дивизион — впервые в истории воронежского футбола «Факел» пробился в РПЛ спустя год после вылета. Таким образом, Василенко стал единственным наставником, дважды выводившим «огнеопасных» в высшую лигу.