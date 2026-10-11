Олег Василенко ушел из воронежского «Факела» после разгрома от «Локомотива»

Олег Василенко возглавлял тренерский штаб «Факела» в 2020–2022 годах. Тогда при нем команда вернулась в элитный дивизион спустя 21 год отсутствия, но наставник покинул «огнеопасных» уже после восьми игр в РПЛ. «Факел» в них не одержал ни одной победы и потерпел три крупных поражения, опустившись на 14-е место из 16. В 2026 году при Олеге Василенко «огнеопасные» не выиграли ни разу за 10 матчей, проиграли семь из них и прочно обосновались на последней позиции.