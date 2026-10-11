Олег Василенко ушел из воронежского «Факела» после разгрома от «Локомотива»
11.10.2026, 16:12
Главный тренер Олег Василенко покинул воронежский ФК «Факел» — клуб и специалист расстались по обоюдному согласию. Об этом пресс-служба «огнеопасных» официально объявила 11 октября. Накануне, 10 октября, «Факел» на своем поле проиграл столичному «Локомотиву» со счетом 0:5. На домашней арене с настолько крупным счетом воронежцы не проигрывали с сентября 2006 года.
Олег Василенко вернулся в клуб в октябре 2025 года и после ухода Игоря Шалимова помог «огнеопасным» выйти в элитный дивизион — впервые в истории воронежского футбола «Факел» пробился в Российскую премьер-лигу спустя год после вылета. Таким образом, Василенко стал единственным наставником, дважды выводившим «огнеопасных» в РПЛ.
«Исполнять обязанности главного тренера на выездном матче с "Краснодаром" будет наставник молодежной команды "Факела" Алексей Ребко»,— заявила пресс-служба «Факела».
С «Краснодаром» воронежцы сыграют в гостях во вторник, 13 октября. Матч пройдет в рамках розыгрыша Кубка России. В РПЛ следующую встречу «огнеопасные» проведут 17 октября в Самаре против «Крыльев Советов».
Олег Василенко возглавлял тренерский штаб «Факела» в 2020–2022 годах. Тогда при нем команда вернулась в элитный дивизион спустя 21 год отсутствия, но наставник покинул «огнеопасных» уже после восьми игр в РПЛ. «Факел» в них не одержал ни одной победы и потерпел три крупных поражения, опустившись на 14-е место из 16. В 2026 году при Олеге Василенко «огнеопасные» не выиграли ни разу за 10 матчей, проиграли семь из них и прочно обосновались на последней позиции.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в матче с «Локомотивом» 10 октября воронежцы активно провели первые 25 минут, но после пропущенного мяча их игра посыпалась. У «Факела» как в первом тайме, так и во второй половине встречи не единожды были шансы забить — моментов фактически набралось на несколько голов. Но команде остро не хватало мастерства в завершающей стадии атаки, а провалы в оборонительных действиях позволяли «Локомотиву» на классе отправлять в сетку один мяч за другим. В официальном канале «Факела» в Telegram сообщение о результате встречи сопровождалось только одним словом — «стыдно». Олег Василенко на послематчевой пресс-конференции принес извинения «болельщикам и жителям города Воронежа». Он признал, что команда допустила на поле много ошибок, но более развернутых комментариев предпочел не давать.