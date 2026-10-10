Воронежский «Факел» разгромно проиграл «Локомотиву» со счетом 0:5
Игра у хозяев посыпалась после первых 20 минут
10.10.2026, 18:28
В 10-м туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» принимал на своем поле столичный «Локомотив» в присутствии свыше 9,7 тыс. зрителей. Старт сезона для гостей складывался крайне неудачно, и к матчу в Воронеже они подошли, находясь уже в зоне стыков. Болельщики «огнеопасных» в свою очередь верили, что после перерыва на матчи сборной «Факел» вернется бодрым, по-спортивному злым и начнет активно добывать очки. Однако произошедшее на поле стало катастрофой для хозяев — в ворота воронежцев влетели пять безответных мячей.
В первые 20 минут воронежцы крепко прижали железнодорожников, заставив понервничать и оборону гостей, и голкипера Антона Митрюшкина. После уже пятого углового мяч сначала попал в перекладину ворот «Локомотива», а затем и оказался в сетке — но уже из офсайда. Практически сразу же после этого эпизода вектор игры развернулся на 180 градусов. И стало заметно, что «Факел» уступает «Локо» в классе.
Первый мяч в ворота хозяев на 25-й минуте отправил Николай Титков фактически в первой серьезной атаке железнодорожников. «Факел» не успел оправиться от удара, как на 32-й минуте гости удвоили преимущество — головой забил Николай Комличенко после передачи Зелимхана Бакаева. При счете 0:2 команды ушли на перерыв.
У «Факела» как в первом тайме, так и во второй половине встречи не единожды были шансы забить и вновь развернуть игру. Моментов у «огнеопасных» фактически набралось на несколько голов. Но воронежской команде остро не хватало мастерства в завершающей стадии атаки. А провалы в оборонительных действиях в результате привели еще к трем пропущенным мячам.
Второй отрезок начался с гола Сесара Монтеса на 49-й минуте при полной растерянности обороны хозяев. На 64-й минуте счет стал 0:4 после удара головой Егора Погостнова, которого оставили фактически без опеки. А поставил точку Николай Комличенков, оформивший дубль на 74-й минуте после навеса Бакаева.
Главный тренер «Факела» Олег Василенко на послематчевой пресс-конференции принес извинения «болельщикам и жителям города Воронежа». Он признал, что команда допустила на поле много ошибок, но более развернутых комментариев предпочел не давать. В официальном канале «Факела» в Telegram сообщение о результате встречи сопровождалось только одним словом — «стыдно».
Губернатор Александр Гусев в своих соцсетях итоги матча не прокомментировал.
«Локомотив», выиграв в Воронеже, поднялся в РПЛ на промежуточное 12-е место, покинув зону стыковых матчей. «Факел» по-прежнему идет последним. После десяти игр у команды нет ни одной победы. С тремя ничейными результатами и семью поражениями в активе у «огнеопасных» — три очка.
В следующем туре воронежцы сыграют с «Крыльями Советов» в Самаре. Матч пройдет 17 октября.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» во время паузы «Огнеопасные» успели провести на своем стадионе международный товарищеский матч, в котором обыграли белорусский ФК «Витебск» со счетом 1:0.