Воронежский «Факел» разгромно проиграл «Локомотиву» со счетом 0:5

В 10-м туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» принимал на своем поле столичный «Локомотив» в присутствии свыше 9,7 тыс. зрителей. Старт сезона для гостей складывался крайне неудачно, и к матчу в Воронеже они подошли, находясь уже в зоне стыков. Болельщики «огнеопасных» в свою очередь верили, что после перерыва на матчи сборной «Факел» вернется бодрым, по-спортивному злым и начнет активно добывать очки. Однако произошедшее на поле стало катастрофой для хозяев — в ворота воронежцев влетели пять безответных мячей.