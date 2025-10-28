Репертуар подвел под статью

Ленинский районный суд оштрафовал на 30 тыс. рублей уличного музыканта Диану Логинову (Наоко). Вокалистку группы «Стоптайм» признали виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Протокол на нее составили за «стрит» (уличное выступление) на Сенной площади. Ранее она отбыла 13 суток за организацию массового пребывания граждан, повлекшую нарушение общественного порядка. Госпожу Логинову сразу после суда отвезли обратно в полицию — для составления нового протокола.

Суд признал Диану Логинову виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию армии. Ей назначили 30 тысяч рублей штрафа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд признал Диану Логинову виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию армии. Ей назначили 30 тысяч рублей штрафа

Накануне 18-летняя Диана Логинова вышла из спецприемника после отбытия 13 суток административного ареста. Ее сразу же задержали и отвезли в 76-й отдел полиции Центрального района. Туда же доставили гитариста группы «Стоптайм» Александра Орлова. Их оставили в участке на ночь. Утром стало известно, что на господина Орлова составили второй протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка). Третий участник группы, барабанщик Владислав Леонтьев, должен выйти из спецприемника сегодня.

На заседании адвокат Мария Зырянова ходатайствовала о вызове прокурора в суд. По словам защитницы, допрос прокурора необходим для того, чтобы суд не выполнял роль обвинителя. Кроме того, сторона защиты настаивала на приглашении для допроса свидетелей — полицейских, составивших протокол против Дианы Логиновой. Также госпожа Зырянова просила приобщить к материалам дела психолого-лингвистическую экспертизу, в которой анализируют текст песни, которую инкриминируют Диане Логиновой.

Согласно этому заключению, в невыпущенной песне «Ты солдат» исполнительницы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) отсутствуют дискредитирующие ВС РФ высказывания. Адвокат пояснила, что не понимает, какие именно слова инкриминируют ее доверительнице. Она указала на то, что в протоколе, который составили полицейские, указана лишь часть песни и не уточнено, какие строчки якобы дискредитируют армию.

«В песне отсутствует упоминание Вооруженных сил Российской Федерации и в целом самой Российской Федерации»,— заметила Мария Зырянова.

Судья Елена Самсонова парировала: показаний полиции в материалах дела нет, допрашивать их не о чем и незачем, как и прокурора. Экспертизу же к делу приобщили.

Время и место выступления Диана Логинова признала, свою вину в дискредитации — нет. «Зачем вы это делали? Ну просто объясните»,— уточняла судья. «Самодеятельность направлена на то, чтобы делиться музыкой, которая мне нравится. Мне просто нравится музыка и все»,— ответила певица. Примерно такой же ответ последовал на вопрос: «А какой репертуар вы выбрали?» Также Наоко добавила, что исполняла в том числе песни «Гражданской обороны» и «Кино», а «стриты» устраивались группой по большей части спонтанно. Политических целей во время исполнения песен группа «Стоптайм» не преследовала, отметила Диана Логинова.

Защита попросила прекратить делопроизводство в связи с отсутствием состава преступления. «Если суд не согласится с защитой, то я хочу попросить суд не наказывать ее строго. Все-таки это творческий процесс, который точно не был направлен на дискредитацию»,— заключила госпожа Зырянова, напомнив про юный возраст доверительницы.

В итоге суд признал Диану Логинову виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию армии. Ей назначили 30 тыс. рублей штрафа. Решение суда возможно оспорить в течение 10 дней. На вокалистку Наоко также составлен второй протокол по этой же статье. Куйбышевский райсуд вернул его в полицию на доработку. Руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева сообщила «Ъ-СПб», что в нем не полностью описано событие правонарушения.

Ранее госпожа Лебедева рассказывала, что полиция Петербурга составила на Диану Логинову протокол о дискредитации ВС РФ за исполнение песни рэпера Noize MC (Иван Алексеев признан иноагентом) «Светлая полоса», из-за которого в обществе «формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции». По мнению правоохранителей, композиция нарушает законодательство, поскольку ее слушают украинцы во время атаки дронов.

Сама Диана Логинова не согласилась с содержанием протокола, написав в объяснении к нему, что не намеревалась дискредитировать российскую армию и не выступала против ее действий.

После суда Диану Логинову доставили обратно в 76-й отдел полиции. Там она проведет ночь, сообщила мама девушки. Предварительно, против девушки должны составить еще один протокол, поэтому она считается процессуально задержанной.

Незадолго до задержания, которое произошло 15 октября, на репертуар уличной группы «Стоптайм» обратила внимание член совета по правам человека при президенте и главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Кроме того, видео выступлений уличных музыкантов репостили в соцсетях авторы исполняемых группой «Стоптайм» песен. Депутат Госдумы Михаил Романов в то же время заявил, что это по его инициативе была организована проверка музыкантов.

Полина Пучкова