Вкус вил и топоров

По мнению милой Огавы (Эрика Карата), магазины, особенно такие, маленькие, окраинные, это «лиминальное пространство переворачивания», где мертвые встречаются с живыми. В самом деле, жив или мертв странный дед, который каждый божий день часами бродит по магазину, чтобы приобрести одну булочку? Жив или мертв вор, который так же обносит магазин ежедневно, но которого никто не ловит, потому что ворует-то он по мелочи? Да там по-крупному и не своровать. Жив ли или мертв, наконец, тот самый зануда-покупатель куриного салата? С первого взгляда и не отличишь…