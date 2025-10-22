В Орле «Три точки» построят частный технопарк за 888 млн рублей

Компания «Три точки технологии» Антона Жукова вложит более 888 млн руб. в строительство промышленного технопарка «Три Точки» на территории особой экономической зоны «Орел». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Орловской области Андрей Клычков.

Фото: Корпорации развития Орловской области Фото: Корпорации развития Орловской области

Соответствующее соглашение было подписано на заседании координационного совета по промышленности региона: новый производственный комплекс будет площадью порядка 5 тыс. кв. м. Инвестиции составят 888 млн руб.

Как пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе правительства региона, технопарк разместится на земельном участке в 20 га, рядом с уже действующим заводом по производству телематики. Он расположится на территории ОЭЗ «Орел», но станет при этом полностью частной инициативой: «Кроме того, они смогут воспользоваться предусмотренными мерами государственной поддержки».

В рамках проекта создадут дополнительные рабочие места, увеличат объемы выпускаемой продукции и налоговые поступления в региональный бюджет. Действующее предприятие, по оценке господина Клычкова, «уже стало одним из лидеров в сфере радиоэлектроники и телематики для автомобилей».

По данным Rusprofile, ООО «Три точки технологии» (Тех) зарегистрировано 20 ноября 2024 года в Мценском районе Орловской области. Компания работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом. Генеральный директор — Дмитрий Филатов. Учредителями выступают две организации: ООО «Три Точки» (99% доли, принадлежит Антону Жукову через московское АО «Капитал Холдинг») и ООО «Три точки мануфактуринг» (1%). Финансовые показатели ООО «Три Точки» в 2024 году демонстрируют значительный рост: выручка составила 1,72 млрд руб., увеличившись в 14 раз по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль достигла 129 млн руб. Данных по ООО «Три точки технологии» пока нет.

ООО «Три точки мануфактуринг» заявила о старте работы над первым своим проектом в 2021 году. В октябре 2023 года компания открыла предприятие по выпуску телематического оборудования и устройств GPS/ГЛОНАСС для мониторинга автотранспорта. На производстве выполняются монтаж печатных плат, контрактная сборка электронных устройств и разработка IT-решений для международных автоконцернов. Мощность предприятия составляет до 960 тыс. изделий в год. За первые шесть месяцев 2023 года фактический объем инвестиций в завод превысил 162 млн руб.

Анна Швечикова