В частный технопарк «Три точки» в Орле вложат 437,5 млн рублей

На строительство промышленного технопарка компании «Три точки технологии» Антона Жукова в особой экономической зоне «Орел» власти направят 437,5 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.

Фото: Корпорации развития Орловской области



Большую часть суммы в 350 млн руб. составит федеральная субсидия, а оставшуюся часть — средства облбюджета. В облправительстве рассчитывают, что к 2030 году в технопарке будет десять резидентов и что за счет производств будет создано 178 рабочих мест.

Соглашение о создании технопарка «Три точки технологии» было подписано на заседании координационного совета по промышленности региона в октябре. Площадь нового производственного комплекса составит порядка 5 тыс. кв. м, а вложения инвестора — 888 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», технопарк разместится на земельном участке в 20 га рядом с уже действующим заводом по производству телематики. Он расположится на территории ОЭЗ «Орел», но станет при этом полностью частной инициативой. Технопарк также сможет воспользоваться мерами господдержки.

ООО «Три точки мануфактуринг» заявило о старте работы над первым своим проектом в 2021 году. В октябре 2023 года компания открыла предприятие по выпуску телематического оборудования и устройств GPS/ГЛОНАСС для мониторинга автотранспорта.

Егор Якимов