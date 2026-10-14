Новак: Россия и США обсуждают заключение контрактов на поставку дизеля
Участники мирового рынка, заинтересованные в его балансе, позитивно оценивают дизельную сделку России и США, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Москва и Вашингтон сейчас обсуждают заключение контрактов на поставку российского дизеля.
«Идут переговоры по заключению контрактов с американскими коллегами между Минэнерго России и Минэнерго США. Там будет найден инструмент, который позволит обеспечить поставки»,— рассказал господин Новак на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 9 октября договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок. Американский Минфин выдал для этого лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. В ЕС раскритиковали двустороннюю сделку и анонсировали новые санкции.