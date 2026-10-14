В Карелии на АЗС «Роснефти» подняли лимиты отпуска АИ-92 до 50 литров
14.10.2026, 10:58
Власти Карелии и «Роснефть» договорились увеличить лимиты отпуска бензина на АЗС компании в республике. Глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что лимит на АИ-92 на всех заправках сети подняли до 50 л.
По словам господина Парфенчикова, также выросли лимиты на АИ-95 на заправках в Ледмозере, Кочкоме, Пушном, Кондопоге, Питкяранте и Рускеале.
Ранее власти Карелии предложили поднять лимит отпуска бензина с 30 до 40 л на всех АЗС региона, лимит на дизельное топливо оставили на прежнем уровне — 60 л.