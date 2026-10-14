Захарова: РФ указывала Японии на недопустимость шпионажа под видом журналистики

Как отметила госпожа Захарова, подобные случаи имели место и раньше, но российская сторона «проявила невероятное терпение» и не выносила их на публику. Какие-либо подробности предыдущих инцидентов в МИДе не привели, но заверили, что Японию предупреждали «о недопустимости подобных действий» и о «деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия».