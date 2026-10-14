Захарова: РФ указывала Японии на недопустимость шпионажа под видом журналистики
Задержание японского журналиста в России за шпионаж не первый подобный случай, утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва предупреждала Токио о недопустимости шпионажа под видом журналистики.
Как отметила госпожа Захарова, подобные случаи имели место и раньше, но российская сторона «проявила невероятное терпение» и не выносила их на публику. Какие-либо подробности предыдущих инцидентов в МИДе не привели, но заверили, что Японию предупреждали «о недопустимости подобных действий» и о «деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия».
«То, что мы сейчас вскрыли, вскрыли российские спецслужбы, никаким образом невозможно назвать нормальным, сочетанием ли каких-то жанров или каким-то хобби, дополнительным заработком»,— сказала Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
13 октября суд арестовал корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи по делу о шпионаже. По версии ФСБ, журналист собирал сведения об участниках СВО с Курил по заданию японской разведки. Иностранца задержали в Сахалинской области, а затем доставили в Москву. МИД Японии намерен заявить протест послу России из-за ареста журналиста.