Стоимость реконструкции очистных сооружений в Курске выросла с 2,4 до 9 млрд

Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях Курска подорожала с 2,4 до 9 млрд руб., сообщил на заседании областного правительства врио губернатора Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Стоимость очистных, на которых я был неделю назад, волшебным образом выросла в несколько раз. Сначала с 2,4 дошла до 2,9 млрд, а сейчас уже за 9 млрд ушла. Есть большие вопросы»,— отметил глава региона.

Работы выполняет АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ), выигравшее подряд на реконструкцию в ноябре 2019 года.

В феврале 2025 года комитет горхозяйства Курска потребовал через курский арбитраж взыскать с «Тезиса» 1,2 млрд руб. из-за неисполнения контракта. В марте суд наложил арест на счета компании. «Тезис» попытался обжаловать решение суда в апелляции, но безуспешно, затем подал кассационную жалобу. Ближайшее заседание суда по делу назначено на 20 августа.

По данным Rusprofile, АО «СХТ» зарегистрировано в Курске в 2023 году для строительства жилых и нежилых зданий (правопредшественник — одноименное ООО, существовавшее в 2006–2023 годах). Уставный капитал — 10 млн руб. Владелец — Игорь Шахов. Выручка общества в 2024 году составила 1,6 млрд руб., а чистая прибыль — 65 млн руб. Гендиректор — Сергей Терганов. С 2017 года с компанией было заключено 12 госконтрактов на общую сумму 23 млрд руб.

Компания известна как подрядчик строительства крупных объектов в регионе. Так, АО занималось возведением медучреждений — инфекционного госпиталя и многопрофильной детской областной клинической больницы, реконструировало систему электроснабжения на очистных сооружениях.

Компанию неоднократно критиковал Александр Хинштейн. Так, в начале августа он поручил передать на баланс регионального министерства строительства школу на улице Полевая в облцентре, которую «Тезис» начал строить в 2020 году, но выполнил работы только на 15%.

Юрий Голубь