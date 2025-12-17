Минувший сельскохозяйственный сезон проходил в условиях низких цен на продукцию растениеводства и высоких ставок по кредитам. Тем не менее аграрии Воронежской области собрали почти 6 млн т зерна. Одновременно в регионе стабильно развивается животноводство и переработка сельхозпродукции. Об основных тенденциях в агропромышленном комплексе региона рассказал заместитель председателя областного правительства Алексей Сапронов.

Алексей Сапронов: «Мы прогнозируем рост экспорта, прежде всего, за счет перерабатывающей промышленности»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Осталась кукуруза

— Алексей Федорович, в этом году в области дважды объявляли режим ЧС — из-за майских заморозков и июльского града. Можно ли сказать, что пересев полностью компенсировал потери?

— Сельхозпроизводители провели ряд агротехнических операций, чтобы компенсировать последствия ЧС. В том числе были вновь засеяны все пострадавшие площади — поздними зерновыми или техническими культурами. Кроме того, летний сезон и начало осени позволили зерну максимально качественно вызреть, а аграриям — своевременно и в полном объеме собрать урожай. В итоге получились достойные результаты: вместе с кукурузой на зерно мы точно соберем больше 6 млн т зерновых и зернобобовых.

— Насколько осложнила уборку дождливая осень?

— Действительно, октябрь и начало ноября оказались дождливыми. Погода некоторое время сдерживала уборку, но так как подавляющая часть урожая (до 70%) была собрана до дождей, то значительных потерь нет.

Единственная культура, которая осталась в полях,— кукуруза на зерно. Аграрии убирают ее в «окошки» между дождями, потому что необходима определенная влажность. Это обычная практика: в том, что кукурузу убирают зимой, нет ничего страшного, даже наоборот — морозные ночи ее высушивают.

— Бывали ситуации, когда уборка сахарной свеклы растягивалась до января. Как обстоят дела в этом году?

— Мы рассчитываем собрать 5,8 млн т свеклы и точно завершим ее уборку в нормальные сроки. Аномалии, когда техника тонет в полях, в этом году нет.

— Как показывают себя отечественные гибриды этой культуры?

— Спрос на них растет. Наше научное сообщество сумело доказать, что они способны конкурировать с гибридами зарубежной селекции. В этом сезоне импортозамещение (в частности, по самой «проблемной» культуре — сахарной свекле) достигло 16-17%, всего три года назад был 1%.

Алексей Сапронов: «Воронежская область заинтересована в увеличении глубины переработки сельскохозяйственной продукции»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

— Участники рынка жалуются на снижение рентабельности…

— По данным предприятий, предоставленным в минсельхоз области, ожидается, что рентабельность растениеводства по сравнению с 2024 годом снизится и, по оценке, составит 27,4 вместо 36,6%. В первую очередь это обусловлено снижением доходности сахарной свеклы — с 58,9 до 50,3% — и подсолнечника — с 40,9 до 15,2%. Вместе с тем по зерновым и зернобобовым культурам ожидается рост рентабельности с 19,4 до 26%.

Конечно, цена на растениеводческую продукцию не устраивает аграриев. Надеюсь, что в следующем году мы увидим небольшой рост, и это выровняет ситуацию. Производители не должны стагнировать, у них должна быть мотивация обновлять машинно-тракторный парк. Но самое сложное — соблюсти баланс интересов. Важно не допускать скачков стоимости зерна, ведь от нее зависят цены на муку, хлеб и другие продукты.

Миллиард яиц достигнут

— Снижение цен на зерно традиционно стимулирует развитие животноводства. Ожидается ли рост показателей по итогам года?

— Ситуация стабильная. Мы уже произвели больше 900 тыс. т, а по итогам года будет более 1 млн т. Производители ищут лучшую генетику, постепенно меняют скот, и в результате надои растут. По мясу крупного рогатого скота и свинине мы тоже немного прирастаем. Есть небольшое сокращение поголовья КРС, но опять же за счет обновления стада, замещения лейкозного скота и т.д.

Нарастить объемы какими-то суперпроектами пока не получается, но в следующем году запланирована реконструкция действующих ферм с увеличением количества ското-мест. Мы возвращаемся к нормальным ставкам по льготным кредитам: по приоритетным направлениям — 6,25%, по неприоритетным — 10,25%. В результате аграрии начинают возвращаться к отложенным инвестпроектам.

— Сбудется ли прогноз по производству миллиарда яиц?

— По данным на 1 ноября, этот показатель уже достигнут. Рост по сравнению с прошлым годом составил 140%. А по итогам года планируем выйти на 1,1 млрд штук.

Был период, когда объем производства яйца в целом по стране упал. По разным причинам — например, на нескольких наших предприятиях обновлялось стадо. Образовались разрывы производственной цепочки, сети начали бороться за оставшийся объем и разгоняли тендерную цену. В результате мы вместе с федеральным Минсельхозом уговаривали наращивать мощности, и все основные производители нас услышали — взяли новые льготные кредиты, построили новые цеха и продолжают расширяться.

Сейчас мы приходим к тому, что цена на яйцо откатывается обратно. У производителей возникают резонные вопросы, и мы стараемся обсуждать эту проблему вместе с представителями розничных сетей. Лучшее решение, на мой взгляд, заключается в долгосрочных контрактах.

Рост за счет переработки

— По итогам прошлого года выпуск пищевых продуктов превысил объем сельхозпроизводства. Укрепляется ли эта тенденция?

— Она сохраняется. За девять месяцев текущего года объем отгруженной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 1,4 раза превышает производство в сельском хозяйстве.

Это наш приоритет. Наращивать объемы растениеводства и животноводства по объективным причинам не всегда получается, здесь речь идет в основном об оптимизации. Поэтому нужно перерабатывать сырье у себя и получать большую добавленную стоимость. Рост экспорта мы прогнозируем тоже прежде всего за счет перерабатывающей промышленности — масложировой, кондитерской, мукомольной, мясомолочной отраслей. Мы поддерживаем это направление, есть отдельная утвержденная губернатором программа.

В прошлом году производство пищевой продукции составило 490 млрд руб. В этом году точно будет не ниже.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

— Расскажите о наиболее крупных инвестпроектах в сфере биотехнологий.

— В сфере биотехнологий стоит задача по созданию дорогостоящих и наукоемких производств. Для этого на федеральном уровне предусмотрено субсидирование разработок и капитальных затрат, а также льготное кредитование на приоритетных условиях. Всего в стране такую поддержку получили пять проектов: один из них — по производству лимонной кислоты — реализуется компанией «Цитрон» в Аннинском районе. Техническое оснащение будет завершено в ноябре текущего года. Пуск предприятия запланирован в марте.

В Калачеевском районе компания «Молвест» запустила проект по строительству нового корпуса завода сухих молочных ингредиентов. Реализация позволит увеличить объем продукции более чем в два раза — до 39 тыс. т. Инвестиции составят 8,5 млрд руб.

«Агроэко» запланировала модернизацию мясохладобойни в Калачеевском районе с объемом инвестиций более 17 млрд руб.

Компания «Евдаково» в Каменском районе ведет строительство цеха пищевых эмульгаторов, который будет выпускать 8,5 тыс. т пищевых компонентов. Запуск производства намечен на первый квартал будущего года.

Кардаильский завод в Поворинском районе продолжает строительство нового мукомольного комплекса мощностью 600 т зерна в сутки, что позволит дополнительно производить 150 тыс. т муки в год. Проект планируется завершить к августу 2026 года.

Компанией «Амарант технология» завершена первая очередь инвестиционного проекта по глубокой переработке зерна амаранта и производству продуктов для здорового питания. Инвестировано более 1,5 млрд руб. Отмечу, что семенные поля амаранта расположены и в Воронежской области. В зерне амаранта много белка, лизина, клетчатки, сквалена и других биологически активных веществ. При этом в амаранте нет глютена. В июле на конкурсе растущих брендов «Знай наших» президенту были презентованы безглютеновые амарантовые продукты, которые получили высокую оценку. Это уникальное для России производство, инвестпроект предполагает его дальнейшее расширение.

— Как развивается сфера глубокой переработки сельхозпродукции?

— Рассматривается вопрос о строительстве в индустриальном парке «Масловский» завода, который будет перерабатывать до 250 тыс. т зерновых в год, выпуская 200 тыс. т треонина и 200 тыс. т лизина.

В Хохольском районе инвестор в ближайшее время приступит к строительству современного экологичного предприятия, которое будет перерабатывать более 40 тыс. т отходов животноводства и птицеводства в год, производя корма и органические удобрения. Общий объем инвестиций составит более 1,4 млрд руб.

В целом Воронежская область заинтересована в увеличении глубины переработки сельскохозяйственной продукции. Таким проектам уделяется повышенное внимание.

Поддержка в непростой ситуации

— Планируются ли изменения в механизмах поддержки АПК?

— На финансирование АПК в 2025 году предусмотрено чуть более 6,2 млрд руб., из которых свыше 2,4 млрд — средства областного бюджета. На текущий момент освоено 4,5 млрд руб., в том числе почти 89% федерального финансирования. В общей сложности государство поддерживает 54 направления, в том числе 18 — только область. Субсидии уже получили более 777 организаций. Кроме того, в рамках льготного кредитования аграриям региона было одобрено почти 1028 заявок, что позволило привлечь в отрасль более 67 млрд руб.

В следующем году на меры поддержки предварительно заложено 6,6 млрд руб., при этом ко второму чтению бюджета региона на трехлетний период должны быть распределены дополнительные федеральные средства. Будут поддерживаться как традиционные, так и новые направления — в частности, закладываются существенные средства на развитие научных разработок в селекции и генетике.

Одним из значимых изменений стал запуск нового федерального проекта по поддержке малого бизнеса — деньги будут распределены только внутри фермерского сообщества, власти регионов не смогут перевести средства на другое направление.

При этом на региональные меры поддержки предварительно заложено почти на 200 млн больше, чем в этом году. Все направление субсидирования сохраняются.

Для Воронежской области характерно то, что мы не только софинансируем меры поддержки, которые ввел федеральный центр, но и используем собственные. Например, компенсируем 30% капитальных расходов на покупку техники, произведенной в нашем регионе: прицепов, зерносушильного оборудования и т.д. Мера пользуется популярностью, в этом году нам удалось получить дополнительные ассигнования и помочь аграриям обновить основные фонды в непростой экономической ситуации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Продолжает действовать мера поддержки выпуска органической продукции. По итогам прошлого года мы остались первыми в стране по количеству производителей органики.

Остается эксклюзивная программа по поддержке пищевого производства. Мы субсидируем кредиты — даже если они были взяты не по льготной, а по коммерческой ставке — и капитальные расходы на приобретение оборудования, причем не только отечественного, но и импортного: в этом случае производитель должен быть экспортером.

От Китая до Виргинских островов

— Какова динамика экспорта продукции АПК? Меняется ли его структура?

— Благодаря широкой номенклатуре выпускаемых товаров Воронежская область традиционно относится к крепким середнякам в рейтинге регионов-экспортеров продукции АПК. Наша отличительная черта — высокая диверсификация экспортной корзины, что позволяет из года в год не опускаться ниже определенной планки. Достаточно сказать, что за последние пять лет средний показатель в стоимостном выражении составил 560 млн долларов. За это время агроэкспорт ни разу не опускался ниже отметки в полмиллиарда, а в прошлом году составил рекордные 610 млн.

В этом году в рамках нового цикла национального проекта «Международная кооперация и экспорт» мы разработали и утвердили паспорт соответствующего регионального проекта. Задача, поставленная президентом страны, известна — агроэкспорт должен вырасти в 1,5 раза относительно уровня 2021 года.

На 23 ноября экспорт составил 528,8 млн долларов, что на 3% выше уровня того же периода прошлого года. Происходит существенное изменение структуры. В прошлом году почти 80% показателя в равных пропорциях приходилось на три группы — зерновую, масложировую и прочую. В этом году экспорт зерновых упал в несколько раз: ситуация соответствует среднероссийским трендам. Кроме того, незначительно снизилась доля прочей продукции — прежде всего из-за снижения на 20% экспорта семян льна и на четверть зернобобовых.

Полностью заместить отрицательную динамику этих двух групп удалось за счет прироста по все остальным — в первую очередь по масложировой продукции. Экспорт товаров этой группы в стоимостном выражении вырос в 1,5 раза, и 80% его приходится на подсолнечное масло. Масложировая отрасль — одна из самых значимых для региона, и правительство Воронежской области делает основной упор на расширение ее экспортного потенциала.

Экспорт товаров мясомолочной группы вырос в полтора раза. При этом увеличился экспорт молока, сливок, сливочного масла и более чем вдвое — свинины.

В группе готовой продукции, экспорт которой увеличился на треть, абсолютным лидером прироста выступает сахарная продукция — за рубеж ее поставлено в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Впечатляет и кратный рост экспорта напитков — с почти нулевой отметки до 2,5 млн долларов.

Сегодня предприятия Воронежской области экспортируют продукцию АПК в 62 страны мира. При этом более 80% объема приходится на десять государств — Турцию, Индию, страны СНГ, Китай и Египет. В этом году Воронежская область приобрела четырех новых торговых партнеров — Иорданию, Колумбию, Либерию и Виргинские острова (США). Лидером среди стран-импортеров остается Турция, на которую приходится 29% всех закупок.

Беседовал Юрий Голубь