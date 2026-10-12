Завод «Исеть», изъятый у экс-депутата Малика Гайсина, попал под санкции Евросоюза
12.10.2026, 17:52
Евросоюз включил завод электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский, Свердловская область), ранее изъятый в доход государства у бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, в новый санкционный список. Соответствующие сведения опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Завод «Исеть» основан в 1970 году. Предприятие разрабатывает и производит электрические и оптические соединения для авиационной и космической техники, железнодорожного транспорта, станкостроения, медицины и других отраслей промышленности. В сентябре 2024 года Ленинский райсуд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял завод у экс-депутата Госдумы, бизнесмена Малика Гайсина в доход государства.
Помимо «Исети», в санкционный список вошли еще 20 предприятий Свердловской области. В Екатеринбурге под ограничения попали ООО «Тактика», ООО «Микроакустика», АО «Уралпластик», ООО «Уральский шинный завод», ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий», АО «Уралкабель», ООО «Научно-производственное предприятие "Гаммамет"» и АО «Уралэластотехника».
Из Каменска-Уральского в список вошли АО «Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"», АО «Каменск-Уральский литейный завод» и ФГУП «Производственное объединение „Октябрь“».
Также санкции затронули АО «1015 завод по ремонту военно-технического имущества» (Нижние Серги-3), АО «Уральский приборостроительный завод» (Сысертский район), АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» (Верхняя Тура), АО «Уральский завод химических реактивов» (Верхняя Пышма), ООО «Спецкомплект» (Среднеуральск), ОАО «Егоршинский радиозавод» (Артемовский), АО «Химический завод "Планта"» (Нижний Тагил), АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (Верхняя Пышма) и ООО «Урал Кожа» (Арамиль).
Министры иностранных дел стран ЕС 12 октября согласовали 22-й пакет санкций против России. В список в общей сложности вошли 743 физлица и 826 компаний.
Ранее Австралия ввела санкции против трех предприятий из Екатеринбурга — АО «Банк Синара», ООО «Банк Точка» и АО «Завод № 9».