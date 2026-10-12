Завод «Исеть», изъятый у экс-депутата Малика Гайсина, попал под санкции Евросоюза

Помимо «Исети», в санкционный список вошли еще 20 предприятий Свердловской области. В Екатеринбурге под ограничения попали ООО «Тактика», ООО «Микроакустика», АО «Уралпластик», ООО «Уральский шинный завод», ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий», АО «Уралкабель», ООО «Научно-производственное предприятие "Гаммамет"» и АО «Уралэластотехника».