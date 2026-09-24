Австралия ввела санкции против двух банков и оборонного завода из Екатеринбурга

Австралия расширила санкции против России. В новый список попали три предприятия из Екатеринбурга — АО «Банк Синара», ООО «Банк Точка» и АО «Завод № 9». Об этом говорится в нормативных актах, опубликованных на сайте МИД Австралии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В опубликованном документе указано, что в новый санкционный список вошли 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов. По данным РИА Новости, для включенных в санкционный список физических лиц и организаций предусмотрены адресные финансовые ограничения, в том числе заморозка активов в Австралии. Кроме того запрещается напрямую или косвенно предоставлять им деньги, имущество и другие активы.

ООО «Банк Точка» — цифровой банк для предпринимателей и предприятий. Был создан в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». Технологии и персонал перешли из ОАО «Банк24.ру», которое ЦБ лишил лицензии. АО «Банк Синара» (до 2022 года — СКБ-банк) — российский универсальный коммерческий банк со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Основан в 1990 году на базе подразделений Агропромбанка СССР. В 2001 году перешел под контроль Группы Синара. В 2022 году проведен ребрендинг в «Синару». АО «Завод № 9» — разработчик и производитель ствольных артиллерийских систем в России, ведущий разработчик танковых пушек. Создан в 1942 году. В 2023 году был передан холдингу «НПК "Техмаш"» в составе госкорпорации «Ростех».

В июле в 21-й пакет санкций Евросоюза вошли уральские банки «Синара», банк «Точка», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), а также ПАО «Меткомбанк» с регистрацией в Каменске-Уральском. Кроме того, под ограничения попало АО «Техносвязь» из Екатеринбурга , специализирующееся на производстве электротехнического и оптического оборудования.