Дума Екатеринбурга отправила в отставку двух депутатов

Советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов будет представлять в региональном парламенте Верхнепышминский одномандатный округ (получил поддержку 30,5 тыс. избирателей), его оппонента от КПРФ Римму Скоморохову одобрили всего 8,8 тыс. человек. Политик также заверил, что после ухода из гордумы он и Сергей Павленко продолжат «трудиться на благо области и города». «Наш город достоин, мы сможем справиться сильной командой»,— добавил он.