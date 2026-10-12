Дума Екатеринбурга отправила в отставку двух депутатов
12.10.2026, 13:02
Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия депутатов от «Единой России» Сергея Павленко (избран по округу №25 в Чкаловском районе) и Алексея Смирнова (по округу №5 в Верх-Исетском и Ленинском районах) в связи с их избранием в законодательное собрание Свердловской области. В результате фракция партии власти в представительном органе муниципалитета теперь занимает 25 мест из 36.
Ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа», президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко избрался в региональный парламент по Чкаловскому одномандатному округу (набрал 14,9 тыс. голосов), обойдя руководителя фракции КПРФ в гордуме Викторию Ивачеву (11,5 тыс.). Господин Павленко после отставки поблагодарил депутатов гордумы за «наставления» и пообещал «не подвести».
«Жду денег в городской бюджет с области, не дай Бог не дашь ничего»,— обратился к нему депутат Александр Колесников («Единая Россия»).
Советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов будет представлять в региональном парламенте Верхнепышминский одномандатный округ (получил поддержку 30,5 тыс. избирателей), его оппонента от КПРФ Римму Скоморохову одобрили всего 8,8 тыс. человек. Политик также заверил, что после ухода из гордумы он и Сергей Павленко продолжат «трудиться на благо области и города». «Наш город достоин, мы сможем справиться сильной командой»,— добавил он.
В ходе этого же заседания депутаты утвердили отставку мэра Алексея Орлова, который избрался в заксобрание Свердловской области по списку «Единой России». Ожидается, что на первом заседании регионального парламента IX созыва бывший градоначальник будет наделен полномочиями члена Совета федерации — представителя законодательной власти Среднего Урала вместо главы Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александра Высокинского. В «Единой России» рекомендовали депутатам утвердить бывшего сенатора первым заместителем председателя заксобрания.
На выборах в свердловское заксобрание проголосовали 1 587 003 избирателя (явка составила 47,82%). По итогам распределения мандатов между партсписками «Единой России» досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от партии власти с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов.
Всего по итогам выборов «Единая Россия» увеличила фракцию в заксобрании с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух.