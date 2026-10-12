По итогам третьего квартала аренда «однушек» в Краснодаре немного выросла

По итогам третьего квартала 2026 года в Краснодаре слегка подорожали однокомнатные квартиры, а ставки на двух- и трехкомнатное жилье снизились. В Симферополе и Севастополе аренда подешевела во всех трех категориях. Об этом говорится в исследовании федерального портала «МИР КВАРТИР», охватившем 70 российских городов.