По итогам третьего квартала аренда «однушек» в Краснодаре немного выросла
12.10.2026, 10:36
По итогам третьего квартала 2026 года в Краснодаре слегка подорожали однокомнатные квартиры, а ставки на двух- и трехкомнатное жилье снизились. В Симферополе и Севастополе аренда подешевела во всех трех категориях. Об этом говорится в исследовании федерального портала «МИР КВАРТИР», охватившем 70 российских городов.
В Краснодаре средняя стоимость аренды «однушки» составила 26 533 рубля в месяц — на 0,5% больше, чем кварталом ранее. Двухкомнатные квартиры подешевели на 2,1%, до 35 451 рубля, а трехкомнатные — на 4,7%, до 47 967 рублей.
В Симферополе снижение затронуло все типы квартир. Аренда однокомнатного жилья составила 32 166 рублей в месяц (–2,6%), двухкомнатного — 39 727 рублей (–1%), трехкомнатного — 46 812 рублей (–6,3%). В Севастополе ставки снизились еще заметнее. «Однушки» подешевели на 10,6%, до 27 592 рублей в месяц, «двушки» — на 14,4%, до 32 186 рублей, а «трёшки» — на 4,4%, до 43 732 рублей.
Для сравнения, в среднем по России за квартал аренда однокомнатных квартир выросла на 0,9%, двухкомнатных — на 1,6%, трёхкомнатных — на 0,3%.