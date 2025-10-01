Олег Василенко вернулся на пост главного тренера воронежского «Факела»

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел» снова стал Олег Василенко. С ним заключен долгосрочный контракт, сообщили представители команды.

Олег Василенко будет тренировать воронежский клуб во второй раз

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Олег Василенко возглавлял тренерский штаб «Факела» в 2020–2022 годах, вывел команду в РПЛ. Всего под его руководством воронежцы одержали 40 побед при 21 ничьей и 22 поражениях.

29 сентября пост главного тренера «Факела» покинул Игорь Шалимов, занимавший его с апреля. Как сообщали представители команды, решение принято «по обоюдному согласию сторон». Одним из его возможных преемников назывался Сергей Ташуев, который тренировал воронежцев с сентября 2023 года по апрель 2024-го.

О том, почему Олег Василенко ушел из «Факела» после выхода клуба в РПЛ,— в публикации «Ъ-Черноземье».

