Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов покидает пост

Пост главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» покидает Игорь Шалимов. Как сообщили представители команды, решение принято «по обоюдному согласию сторон».

Игорь Шалимов руководил воронежским «Факелом» с апреля 2025 года

Игорь Шалимов руководил воронежским «Факелом» с апреля 2025 года

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

Сергей Ташуев, возглавлявший тренерский штаб «Факела» с сентября 2023 года по апрель 2024-го, заявил ТАСС, что готов рассмотреть возможность вернуться в воронежский клуб.

Игорь Шалимов стал главным тренером воронежской команды в апреле 2025-го, когда уже было понятно, что «Факел» не проведет четвертый сезон подряд в РПЛ. Он сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова, оставившего клуб после пяти поражений подряд.

56-летний тренер ранее возглавлял «Краснодар», «Ахмат», «Краснознаменск», «Уралан», «Химки» и «Урал». В качестве игрока господин Шалимов становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака», выигрывал первенство Европы в составе национальной «молодежки», признавался лучшим легионером чемпионата Италии как игрок команды «Фоджа» и впоследствии в «Интере» получал серебряные медали серии А, выигрывал Кубок УЕФА.

Накануне воронежский губернатор Александр Гусев, комментируя ничью «Факела», анонсировал встречу с Игорем Шалимовым и гендиректором «Факела» Романом Асхабадзе.

Алина Морозова