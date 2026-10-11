Стали известны подробности ДТП в Оренбуржье, в котором погибли двое взрослых и ребенок
11.10.2026, 20:58
Вечером в воскресенье полиция Оренбуржья сообщила о ДТП в Саракташском районе, в котором погибли двое взрослых и ребенок, еще четверо получили увечья.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», о ДТП стало известно из информации регионального ГУ МЧС. В Саракташском районе у села Черный Отрог Оренбургской области (60 км от Оренбурга) произошло столкновение двух легковых автомобилей.
УМВД по Оренбургской области сообщило, что произошло лобовое столкновение автомобилей (один из которых, судя по всему, на большой скорости выехал на полосу встречного движения).
По данным полиции, столкнулись Skoda Kodiaq и Lada Largus. В автомобиле Lada Largus погибли 42-летний водитель и его 15-летний сын. Женщина-пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии, отмечают в полиции.
В автомобиле Skoda Kodiaq погибла пассажирка — 80-летняя женщина. 53-летний водитель и две женщины (52 и 59 лет) госпитализированы в лечебное учреждение.