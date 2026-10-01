Белгородской области выделят 300 млн на медоборудование и бронемашины
Белгородская область получит 300 млн на медоборудование и бронеавтомобили
Более 300 млн руб. из федерального бюджета направят Белгородской области на закупку медицинского оборудования и бронированных автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Станция скорой медицинской помощи получит четыре бронированных автомобиля. Необходимость такой техники в регионе связана с работой медиков в условиях обстрелов и атак беспилотников.
Дополнительное медицинское оборудование направят в несколько учреждений региона. Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского получит аппарат МРТ и два спиральных компьютерных томографа взамен вышедших из строя. Господин Шуваев подчеркнул, что это позволит расширить возможности ранней диагностики и обследований жителей округа.
Алексеевская центральная районная больница и больница №2 Белгорода будут дооснащены передвижными рентгеновскими аппаратами с С-дугой. Оборудование предназначено для проведения травматологических операций.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 20 марта бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал администрации Грайворонского округа две бронированные машины скорой помощи. Это были на тот момент первые подобные защищенные автомобили в регионе. Они оснащены антидроновыми сооружениями — так называемыми «мангалами», и все бригады обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами.