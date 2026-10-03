В Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

В Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей и гостей городов призвали соблюдать меры безопасности и ждать отмены сигнала, сообщили в своих соцсетях главы городов Алексей Богодистов и Андрей Кравченко.

При включении сирен «Внимание всем» в помещениях рекомендуют отойти от окон и укрыться в комнате без окон, а в Новороссийске — также в помещении с окнами, не выходящими на море. На улице следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подземном переходе или парковке.

В качестве укрытия не следует использовать автомобиль и прятаться у стен многоквартирных домов. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее 3 октября угроза атаки БПЛА объявлялась в Анапе. Жителей города также призывали соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу до отмены сигнала.

Всего в ночь на 3 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко