В Анапе утром 3 октября объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе утром 3 октября была объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями официальных источников, сообщает пресс-служба мэрии.

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При сигнале «Внимание всем» находящимся дома рекомендуют не выходить на улицу, перейти в помещение без окон и держаться подальше от окон и дверей. Пользоваться лифтами не следует.

На улице необходимо укрыться в подвале, цокольном этаже ближайшего здания или подземной парковке. Не рекомендуется прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах.

Водителям советуют остановить машину, покинуть ее и укрыться за прочным укрытием либо лечь на землю и отползти в безопасное место. Жителей также просят не публиковать фото и видео беспилотников, работы ПВО и оперативных служб. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 3 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко