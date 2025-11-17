Решение о взыскании ущерба с владельца танкера «Волгонефть-239» вступило в силу

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал в удовлетворении жалобы ЗАО «Волгатранснефть» на решение по иску Росприроднадзора о взыскании 35,5 млрд руб. компенсации экологического ущерба от крушения танкера «Волгонефть-239». Эта информация появилась на сайте суда. Таким образом, решение, вынесенное Арбитражным судом Краснодарского края 14 августа текущего года, вступило в силу.

Росприроднадзор в своем иске ссылался на то, что экологическая катастрофа в Керченском проливе в декабре 2024 года стала следствием неправомерных действий судовладельцев и фрахтователей. ЗАО «Волгатранснефть» оспаривало решения на том основании, что кораблекрушение, по мнению судовладельца, стало следствием неопределимого обстоятельства — сильного шторма.

Природоохранное ведомство при взыскании оценило как непосредственный ущерб окружающей среде от разлива мазута, так и опасность, которую создают экосистеме Черного и Азовского морей затонувшие обломки судов.

Анна Перова, Краснодар