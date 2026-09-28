Главные новости за 28 сентября. Ростов-на-Дону и область

С 1 октября 2026 года в Ростовской области будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Средний рост платы составит 9,8%. Для муниципалитетов установлены индивидуальные предельные индексы. В Ростове-на-Дону для отдельных категорий потребителей, в том числе домов с электроотоплением, совокупный платеж может вырасти максимум на 11%. С 1 октября тарифы на воду, водоотведение и обращение с ТКО вырастут на 9,8%, на отопление — на 9,9%, на природный газ — на 9,9%, на электроэнергию — на 11,2%.

На территории городского кладбища Азова в результате атаки БПЛА 26 сентября повреждены несколько десятков мест захоронений. Об этом сообщила «Служба городского кладбища». Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в шестом и 11-м кварталах. По данным муниципальной службы, осколками и взрывной волной повреждены гранитные памятники, металлические ограды, деревянные кресты и элементы благоустройства.

Евросоюз ввел санкции против 10 российских граждан и 17 организаций, причастных, по мнению Брюсселя, к «систематической незаконной депортации и насильственным перемещениям украинских детей», в том числе с целью «принудительного усыновления и перевоспитания». Ростовская область оказалась среди наиболее затронутых регионов: под ограничения попали сразу три детских объекта — спортивно-оздоровительный комплекс «Ромашка» и детский оздоровительный комплекс «Спутник», а также детские центры «Мир» и «Котлостроитель».

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему командиру отдельного батальона городской дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД майору полиции Вячеславу Полумыско. Он признан виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Как следует из материалов дела, фигурант получал незаконное денежное вознаграждение от бывшего директора ООО «Центр эвакуации автомобилей». Взамен он распоряжался увеличивать показатели оформления административных материалов в отношении автовладельцев, припаркованных с нарушением ПДД, и эвакуации их транспортных средств на штраф-стоянку.

Контрольный пакет акций ЗАО «Приазовье» — стивидорной компании, владеющей причальной стенкой в порту Таганрога, — вновь выставлен на торги. Начальная цена лота составляет 796,3 млн руб., следует из данных, размещенных на электронной торговой площадке «МЭТС».