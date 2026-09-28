В Азове после атаки БПЛА повреждены несколько десятков захоронений

На территории городского кладбища Азова в результате атаки БПЛА 26 сентября повреждены несколько десятков мест захоронений. Об этом сообщила «Служба городского кладбища».

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в шестом и 11-м кварталах. По данным муниципальной службы, осколками и взрывной волной повреждены гранитные памятники, металлические ограды, деревянные кресты и элементы благоустройства.

Экстренные и специализированные службы завершили обследование территории и проверили ее на наличие неразорвавшихся опасных элементов. Муниципальные службы приступили к расчистке пострадавших участков.

Администрация Азова совместно с руководством кладбища формирует реестр поврежденного имущества и оценивает ущерб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате ночной атаки беспилотников в Азове также были повреждены жилые дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили.

Наталья Белоштейн