Три детских центра Ростовской области попали под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против 10 российских граждан и 17 организаций, причастных, по мнению Брюсселя, к «систематической незаконной депортации и насильственным перемещениям украинских детей», в том числе с целью «принудительного усыновления и перевоспитания». Ростовская область оказалась среди наиболее затронутых регионов: под ограничения попали сразу три детских объекта — спортивно-оздоровительный комплекс «Ромашка» и детский оздоровительный комплекс «Спутник», а также детские центры «Мир» и «Котлостроитель».

Всего под санкции попали 17 организаций. Помимо ростовских, в список включены центр образования «Солнечный берег» в Дагестане, детские лагеря «АРТ-КВЕСТ» и «Радуга» в Крыму, детский курорт «Вита» в Анапе, детский оздоровительный комплекс «Сигнал» в Геленджике, детский центр «Бригантина» в Чебоксарах, всероссийский детский центр «Океан» в Приморском крае, лагерь Сондовон в КНДР, а также комитет по туризму Москвы, московский Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, Преображенский оборонно-спортивный центр в Москве и компании ООО «Лето» и ООО «Отдых-71».

Среди десяти физических лиц, включенных в санкционный список, — глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель мэра Ялты Ренард Кутковский, министр образования Запорожской области Александр Калягин, министр образования ДНР Олег Трофимов, министр спорта и туризма ДНР Максим Швец, заместитель министра образования, науки и молодёжи Крыма Светлана Беспалова, уполномоченный по правам ребёнка в Херсонской области Ирина Кравченко, заместитель председателя партии «Единая Россия» в Горловском городском совете ДНР Олег Сладкевич, основатель детского лагеря «Адель» на Домбае Али Чомаев и председатель севастопольского отделения «Движения Первых» Анна Молчанова.

Санкционным лицам запрещен въезд в ЕС, их активы на территории европейских стран будут заморожены.

Мария Хоперская