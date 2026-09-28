Бывшего комбата ДПС Ростова осудили за получение взяток от эвакуаторщиков

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему командиру отдельного батальона городской дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД майору полиции Вячеславу Полумыско. Он признан виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Ростовской области Фото: УФСБ России по Ростовской области

Как следует из материалов дела, фигурант получал незаконное денежное вознаграждение от бывшего директора ООО «Центр эвакуации автомобилей». Взамен он распоряжался увеличивать показатели оформления административных материалов в отношении автовладельцев, припаркованных с нарушением ПДД, и эвакуации их транспортных средств на штраф-стоянку.

Подсудимому назначили наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно со штрафом 700 тыс. руб. и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская