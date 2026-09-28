Контрольный пакет таганрогской ЗАО «Приазовье» продают за 796 млн рублей

Контрольный пакет акций ЗАО «Приазовье» — стивидорной компании, владеющей причальной стенкой в порту Таганрога, — вновь выставлен на торги. Начальная цена лота составляет 796,3 млн руб., следует из данных, размещенных на электронной торговой площадке «МЭТС».

Летом 2026 года стоимость контрольного пакета уже снижалась на 10% — с 1,2 млрд до 1,1 млрд руб. Торги пройдут в формате публичного предложения с понижением цены: стоимость лота будет уменьшаться каждые пять дней. Снижение запланировано вплоть до середины ноября 2026 года, финальная планка установлена на уровне 341,2 млн руб.

На продажу предлагается 150 тыс. обыкновенных акций компании, что составляет 99,8% уставного капитала.

Мария Хоперская