Главные новости за выходные 26–27 сентября

В Кремле предупредили Илона Маска из-за возможного использования Starlink против России. Если систему разрешат применить для наведения ударов вглубь страны, это станет «пагубным и опрометчивым шагом», отметил Дмитрий Песков.

Сергей Лавров впервые за четыре года встретился с главой МИД Германии.

Жители Швейцарии на референдуме проголосовали против закрепления в конституции более строгого определения принципа нейтралитета.

Президент США Дональд Трамп отверг новое предложение Ирана по Ормузскому проливу. И анонсировал новые переговоры и, возможно, новые удары.

В Казахстане сменили министра обороны после гибели военнослужащих на учениях. Президент Токаев потребовал реформы армии.

Эмманюэль Макрон допустил повторное участие в выборах президента Франции после 2027 года.

Литва анонсировала набор резерва из 100 тыс. человек на случай мобилизации.

Минэнерго предложило взять российскую сеть АЗС «Трасса» под внешнее управление, пишет РБК.

Бывший министр спорта России Колобков избран вице-президентом FIDE. Генассамблея FIDE оставила в силе отстранение Федерации шахмат России.