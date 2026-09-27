Жители Швейцарии проголосовали против закрепления принципа нейтралитета

Согласно предварительным данным, 68,9% участников референдума о нейтралитете в Швейцарии проголосовали против закрепления в конституции страны более строгого его определения. Явка составила 46,73%. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Официальные итоги голосования ожидаются сегодня вечером.

Голосование прошло сегодня. По данным экзит-поллов швейцарского исследовательского института gfs.bern, против инициативы проголосовали 71% участников, сообщал AFP.

Референдум инициировала правая Швейцарская народная партия. Ее представители утверждали, что традиционный нейтралитет страны был подорван после того, как Швейцария присоединилась к санкциям против России в 2022 году.

Авторы инициативы предлагали добавить в конституцию отдельную статью о нейтралитете. По ней страна сохраняет постоянный нейтралитет, но должна быть готова защищаться. При этом еще два пункта устанавливали отказ от любых «невоенных мер против воюющих государств» (то есть санкций), если только это не меры ООН. Кроме того, предполагался полный отказ от сотрудничества с оборонительными альянсами, если только на страну не нападают.

После 2022 года Швейцария присоединилась к большей части антироссийских санкций ЕС и ввела ограничительные меры в отношении примерно 2790 российских физических и юридических лиц. В стране были заморожены финансовые активы на сумму 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд), а также арестованы 14 объектов недвижимости.

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