Жители Швейцарии проголосовали против закрепления принципа нейтралитета
В Швейцарии опубликовали предварительные итоги референдума о нейтралитете
Согласно предварительным данным, 68,9% участников референдума о нейтралитете в Швейцарии проголосовали против закрепления в конституции страны более строгого его определения. Явка составила 46,73%. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Официальные итоги голосования ожидаются сегодня вечером.
Голосование прошло сегодня. По данным экзит-поллов швейцарского исследовательского института gfs.bern, против инициативы проголосовали 71% участников, сообщал AFP.
Референдум инициировала правая Швейцарская народная партия. Ее представители утверждали, что традиционный нейтралитет страны был подорван после того, как Швейцария присоединилась к санкциям против России в 2022 году.
Авторы инициативы предлагали добавить в конституцию отдельную статью о нейтралитете. По ней страна сохраняет постоянный нейтралитет, но должна быть готова защищаться. При этом еще два пункта устанавливали отказ от любых «невоенных мер против воюющих государств» (то есть санкций), если только это не меры ООН. Кроме того, предполагался полный отказ от сотрудничества с оборонительными альянсами, если только на страну не нападают.
После 2022 года Швейцария присоединилась к большей части антироссийских санкций ЕС и ввела ограничительные меры в отношении примерно 2790 российских физических и юридических лиц. В стране были заморожены финансовые активы на сумму 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд), а также арестованы 14 объектов недвижимости.
Подробнее — в материале «Нейтралитет уже не тот».
При действующем подходе Швейцарии нейтралитет не означает обязательного отказа от санкций. В 2022 году президент Иньяцио Кассис объяснял введение ограничений тем, что бездействие означало бы потворство агрессору, а власти страны и в сентябре 2026 года не считали санкции нарушением нейтралитета.
Оборонное сотрудничество также не исключается полностью, но предполагает самостоятельный выбор Берна. Швейцария не входит в НАТО, однако с 1996 года участвует в его программе «Партнерство ради мира»; при возможном участии в европейской системе ПВО ESSI она оговаривала соблюдение собственного закона о нейтралитете и право самой определять масштабы участия.