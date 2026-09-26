РБК: Минэнерго предложило рассмотреть введение внешнего управления «Трассой»
Минэнерго отправило профильным госорганам письмо с предложением ввести на активах оператора сети АЗС «Трасса» (принадлежит «Евротрансу») внешнее управление, предусмотренное указом президента о безопасности инфраструктуры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, Минэнерго аргументировало идею необходимостью обеспечить безопасность мощностей по хранению нефтепродуктов. Пока решение по этому вопросу не принято: рассматриваются альтернативные варианты, в том числе получение активов «Трассы» одной из вертикально интегрированных компаний, уточняет РБК. В «Евротрансе» информацию не комментировали.
Президент Владимир Путин в августе подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры. Документ предполагает, что критические объекты инфраструктуры могут передать во временное управление. Такое решение могут принять, если их владельцы не справляются с отражением атак БПЛА.
«Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Подмосковья. Компания владеет в том числе 57 автозаправочными комплексами «Трасса», а также парком бензовозов и нефтебазой. По итогам 2025 года выручка «Евротранса» выросла на 42,7%, до 265,8 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 13,5%, до 4,8 млрд руб. В первом полугодии 2026-го выручка упала на 28,5%, до 76,6 млрд руб., чистый убыток составил 5,7 млрд руб.
РБК пишет, что письмо Минэнерго было направлено до задержания в начале сентября топ-менеджеров и совладельцев «Евротранса» по делу о хищении служебного топлива МВД. По версии следствия, тыловики похищали топливо для полицейских автомобилей и поставляли его «Евротрансу».
Подробности дела — в материале «Ъ» «Генерал вернулся домой заключенным».
Внешнее управление по указу — это мера, которую могут ввести не автоматически, а при ненадлежащем обеспечении безопасности объекта, угрозе его нормальной работе, неэффективной защите от беспилотников либо затягивании с восстановлением. Сначала ситуацию анализируют правительство и профильные ведомства, после чего они могут внести предложение о временном управлении.
Нефтебазы и другие мощности хранения могут рассматриваться в этой логике как элементы критической инфраструктуры: логистика прямо отнесена к таким объектам, а сам перечень остается открытым и охватывает значимые для экономики объекты. Поэтому обсуждение касается не только работы автозаправок, но и бесперебойности снабжения и хранения нефтепродуктов.
У собственника при этом нет права самостоятельно применять средства поражения с боевой частью или содержать мобильные огневые группы: такие полномочия относятся к Минобороны и Росгвардии. Подкомиссия при правительстве должна оценивать уровень безопасности, следить за восстановлением работы объектов и готовить меры и рекомендации для предприятий, что отделяет управление операционной деятельностью от части силовых функций по защите инфраструктуры.