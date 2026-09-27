Трамп признался, что «всегда думает» о новых ударах по Ирану
Трамп: США и Иран проведут переговоры на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе могут состояться переговоры американских и иранских представителей. На данный момент, по его словам, позиция Тегерана не устраивает Вашингтон.
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«Я ожидаю новых обсуждений. Они хотят сделку, но не ту, что устроит меня. Это то, о чем мы, возможно, договорились бы год назад. Они переоценили свои силы», — сказал господин Трамп (цитата по Axios).
Он добавил, что не исключает возобновления ударов по иранской территории: «Я всегда об этом думаю».
Предыдущее предложение иранской стороны о перемирии президент США отверг.
Переговоры упираются в несовместимые условия по ядерной программе. Проект США предполагает полный отказ Ирана от ядерного оружия, тогда как Тегеран, по данным от июня 2025 года, не соглашался отказываться от обогащения урана; ранее Дональд Трамп также говорил, что Ирану не следует иметь даже мирную ядерную программу, а в Тегеране считали этот подход нереалистичным и неприемлемым.
Дополнительным ограничением стало недоверие к гарантиям перемирия. В мае 2026 года иранская сторона связывала морскую блокаду портов после объявления перемирия с невозможностью доверять США, а американское предложение из 14 пунктов называла односторонним. Посредники при этом пытались выработать компромисс, который одновременно побудил бы Иран разблокировать Ормузский пролив и дал бы американской администрации возможность представить соглашение как приемлемый результат.