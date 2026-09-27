Трамп признался, что «всегда думает» о новых ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе могут состояться переговоры американских и иранских представителей. На данный момент, по его словам, позиция Тегерана не устраивает Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я ожидаю новых обсуждений. Они хотят сделку, но не ту, что устроит меня. Это то, о чем мы, возможно, договорились бы год назад. Они переоценили свои силы», — сказал господин Трамп (цитата по Axios).

Он добавил, что не исключает возобновления ударов по иранской территории: «Я всегда об этом думаю».

Предыдущее предложение иранской стороны о перемирии президент США отверг.