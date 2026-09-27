Глава МИД ФРГ объяснил, зачем встретился с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль рассказал, что провел свою первую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по просьбе своих иностранных коллег. По его словам, этот диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой.

«Нам очевидно, что между нашими правительствами существуют принципиальные, категорические разногласия в позициях. Но даже об этом нужно говорить. Во времена холодной войны диалог сохранялся всегда. И я посчитал правильным найти первую возможность для обмена мнениями именно сейчас»,— сказал господин Вадефуль в интервью Zweites Deutsches Fernsehen.

Министр сказал, что разговор прошел «интенсивно». «Разумеется, по ключевым пунктам мы не пришли к согласию. Для меня было важно четко дать понять, что Германия не потерпит таких вещей, как атака беспилотников в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация. И я четко предостерег Россию от продолжения подобного курса»,— сообщил он.

На вопрос о том, продолжатся ли контакты с Москвой на регулярной основе, министр сказал, что это будет зависеть от российской стороны. «Если Россия готова к конструктивному диалогу и, главное, если Россия готова прекратить свою войну против Украины, тогда, безусловно, можно будет говорить»,— сказал господин Вадефуль.

Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Это был первый разговор министров иностранных дел с января 2022 года, когда господин Лавров встретился с Анналеной Бербок, занимавшей тогда должность главы МИД.

Вчерашняя встреча длилась около 20 минут. Российский дипломат невысоко оценил разговор — по его словам, ничего нового господин Вадефуль не представил. Он оценил встречу как попытку ФРГ предложить России пойти на уступки.