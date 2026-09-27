В Кремле предупредили Маска из-за возможного использования Starlink против России

Возможное разрешение на использование спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы опрометчивым со стороны американского бизнесмена Илона Маска. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», — сказал он в интервью для ИС «Вести».

О предоставлении дополнительного функционала Starlink господина Маска на этой неделе просил президент Финляндии Александр Стубб.