В Кремле предупредили Маска из-за возможного использования Starlink против России
Песков: предоставление Starlink для атак вглубь РФ стало бы опрометчивым шагом
Возможное разрешение на использование спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы опрометчивым со стороны американского бизнесмена Илона Маска. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», — сказал он в интервью для ИС «Вести».
О предоставлении дополнительного функционала Starlink господина Маска на этой неделе просил президент Финляндии Александр Стубб.
Запрос Александра Стубба касался доступа к Starlink в районах размещения российских пусковых установок баллистических ракет — на оккупированной территории Украины и в самой России. Для ударных беспилотников это означало бы возможность поддерживать связь с операторами на больших расстояниях; спутниковый канал также делает такие аппараты менее уязвимыми для радиопомех.
Starlink уже использовался украинской стороной как бесперебойная связь на поле боя: беспилотники применялись для разведки, ударных задач и наведения артиллерии. При этом SpaceX в феврале 2026 года вводила для мобильных терминалов технические ограничения, включая ограничения на скорость перемещения, направленные в том числе против применения связи на дронах и мобильных платформах.
Надежность системы зависит и от дополнительных ограничений: в мае 2024 года украинские военные сами ограничивали работу Starlink, чтобы им не могли пользоваться российские силы, а сбой в критический момент, по оценке украинских военных, ухудшал их положение. По состоянию на 31 августа 2026 года финальное решение об использовании Starlink для ударов вглубь России, по словам источников, оставалось за Белым домом.