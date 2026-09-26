Макрон допустил повторное участие в выборах президента после 2027 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что пойдет на третий срок после того, как покинет пост весной 2027 года. В интервью американскому журналу Variety он заявил, что «жизнь изобретательна, иногда даже больше, чем кино».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Brendan McDermid / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Господин Макрон напомнил, что по конституции один человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Он подтвердил, что уйдет в отставку в мае 2027 года после выборов. «Я ничего не исключаю. Возвращаться — необычно. Но посмотрим. Жизнь изобретательна, иногда даже больше, чем кино»,— сказал он.

Два тура президентских выборов во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Полномочия Эмманюэля Макрона официально завершатся в полночь 14 мая. Согласно августовским опросам Ifop-Fiducial, наибольшей поддержкой сейчас пользуются Марин Ле Пен («Национальное объединение») и Жан-Люк Меланшон («Непокоренная Франция»).