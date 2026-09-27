Токаев потребовал реформы армии после гибели 14 военнослужащих на учениях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Совету безопасности и Минобороны провести реформу вооруженных сил страны. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента. Поручение было дано после гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Совещание началось с минуты молчания в память о погибших военнослужащих. Причиной инцидента господин Токаев назвал «преступный по своей сути непрофессионализм офицеров, включая генералов». По его словам, на учениях военнослужащим не выдали необходимое снаряжение, в том числе морские спасательные жилеты. Президент потребовал выяснить обстоятельства трагедии и то, насколько необходимо было проведение тренировки.

«Это трагическое происшествие со всей очевидностью вскрыло многочисленные недостатки и отсутствие профессионализма в армии. Пришло время для кардинальной военной реформы. Это безотлагательная задача»,— сказал господин Токаев. На совещании он представил нового министра обороны Айдоса Мырзахметова.

Среди прочего, президент поручил значительно повысить эффективность использования бюджетных ресурсов и ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров. Также он поручил усилить идеологическую и воспитательную работу среди военнослужащих.

В казахстанском секторе Каспийского моря с 22 сентября проходят учения «Оборона Каспия — 2026». В них участвуют более 500 военнослужащих. 24 сентября во время военных учений из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих Казахстана унесло в море. Троих удалось спасти.