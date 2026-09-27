Токаев назначил нового министра обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении главой Минобороны страны командующего Силами специальных операций ВС Айдоса Мырзахметова. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сегодня же господин Токаев другим указом освободил от должности министра обороны Казахстана Даурена Косанова. 26 сентября казахстанский президент распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Минобороны после гибели военнослужащих во время учений.

24 сентября во время маневров «Хазар Корганы — 2026» при высадке военнослужащих с катера «Кайсар» в море унесло 17 человек. Спасти удалось только трех из них. В Казахстане 25 сентября был объявлен общенациональный траур. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Минобороны объясняло гибель моряков внезапным и резким ухудшением погоды. Силовики задержали пять сотрудников ведомства, включая первого заместителя главнокомандующего ВМС.

Айдос Мырзахметов окончил Военную академию ВС Казахстана в 2002 году. До января он возглавлял Службу государственной охраны, а затем был назначен командующим Силами специальных операций. В мае 2026-го президент Токаев присвоил господину Мырзахметову звание генерал-майора.