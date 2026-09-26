Главные новости за 26 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Над регионами России, включая Краснодарский край, в ночь на 26 сентября уничтожили 645 БПЛА.

В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника погибли три человека, еще двое пострадали. Возгорания на территории двух предприятий ликвидированы. Кроме того, в Северском районе полностью восстановили электроснабжение после атаки БПЛА.

Следственный комитет России расследует обстоятельства атаки беспилотников на Краснодарский край, в результате которой погибли люди и один человек пострадал.

В Краснодаре два подъезда дома на улице Рашпилевской, 150 остались без газа после того, как жильцы не обеспечили доступ специалистам АО «Краснодаргоргаза» в большинство квартир. Из 30 квартир второго и третьего подъездов газовиков впустили только в шесть.

В Новороссийске планируют модернизировать сортировочную линию на мусорном полигоне, что позволит увеличить объем отходов, направляемых на переработку, с 7% до 10%. Сроки проведения работ пока не уточняются.

В Майкопе в составе жилого комплекса «Долина» строятся семь многоквартирных домов общей площадью около 109 тыс. кв. м. Проект на 1,497 тыс. квартир реализует ООО СЗ «Крымскстроймонтаж» в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»